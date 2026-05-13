대한항공, 美 캘리포니아 과학센터에 'B747' 항공기 전시

12일(현지시간) 미국 캘리포니아 과학 센터 '대한항공 항공 전시관'에서 열린 항공기 공개 기념식에 참석한 조원태 한진그룹 회장(오른쪽)과 제프리 루돌프(Jeffrey Rudolph) 캘리포니아 과학 센터 CEO/사진= 대한항공 제공

대한항공(26,050원 ▼1,250 -4.58%)이 미국 캘리포니아 과학 센터 '대한항공 항공 전시관'에 기증한 보잉 747 항공기 전시물이 처음 공개됐다.

대한항공은 캘리포니아 과학 센터가 12일(현지시간) 주요 관계자들과 현지 언론을 초청해 보잉 747 항공기 전시물을 선보였다고 13일 밝혔다. 이 자리에는 조원태 한진그룹 회장과 제프리 루돌프 캘리포니아 과학 센터 최고경영책임자(CEO)가 참석했다.

조 회장은 기념사에서 "50년이 넘는 세월 동안 로스앤젤레스(LA)는 대한항공의 제2의 고향과 같은 곳이었기에 대한항공이 캘리포니아 과학 센터를 지원하게 돼 자랑스럽다"며 "'대한항공 항공 전시관'은 젊은이들에게 비행에 숨겨진 과학과 상상력을 보여줌으로써 미래의 조종사, 엔지니어, 혁신가로 성장할 수 있는 영감을 주고자 한다"고 말했다.

루돌프 CEO도 "우리는 함께 LA 지역 사회의 어린이와 청소년뿐만 아니라 전 세계 미래의 과학자, 엔지니어, 탐험가들의 탐구심을 자극할 수 있는 특별한 교육 시설을 만들어가고 있다"며 "세계적 수준의 과학 학습 경험을 만들어낼 수 있도록 아낌없는 지원과 협력을 해준 대한항공 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 화답했다.

이번에 대한항공이 기증한 항공기는 보잉 747-400(HL7489) 기종이다. 2층짜리 광동체 여객기로 동체 높이만 19.4ｍ에 달한다. 대한항공이 도입한 1994년부터 2014년까지 20년간 1만3842회, 총 8만6095시간 비행으로 전 세계를 누비고 퇴역했다. 항공 여행이 대중화되던 시절 대한항공이 글로벌 항공사로 성장하는 데 의미있는 역할을 했다는 평가다.

대한항공과 캘리포니아 과학 센터는 이 항공기의 1·2층 기내, 벨리카고, 랜딩 기어를 포함한 항공기 바퀴 부분을 모두 활용해 전 연령층이 즐길 수 있는 전시로 탈바꿈시킬 계획이다. 관람객들은 항공기 내부에 직접 들어가 각종 전시를 감상하고 체험형 프로그램에 참여할 수 있다.

주요 전시로는 △랜딩 기어·항공기 바퀴 작동 원리 △유압 계통·항공기 내부 골격 공개 △벨리카고 화물 탑재·화물 적재 컨테이너 전시 △조종석 인터랙티브 전시 △가상 비행 체험·항공기 운항 원리 설명 △운항, 객실, 통제, 정비 등 항공사의 다양한 직업군 소개 △보잉 747 항공기가 바꾼 전 세계 항공의 역사 등이 있다.

대한항공 관계자는 "어린이와 청소년은 물론 모든 연령대의 관람객에게 폭넓은 학습 기회를 제공하고자 실제 항공기를 기증했다"며 "오랜 세월 대한항공에 관심과 성원을 보내 준 로스앤젤레스 지역사회에 가치를 환원하고 우리 일상에 스며든 항공에 관한 지식과 경험을 공유하기 위함"이라고 말했다.