"100년여 월드컵 역사, 한 눈에"…현대차, 뉴욕서 특별 전시

FIFA 뮤지엄 전시장 전경/사진=현대차

현대자동차는 다음 달 열리는 '2026 북중미 월드컵'을 맞아 미국 뉴욕 록펠러센터 내 라디오 파크에 FIFA(국제축구연맹) 뮤지엄을 열고 'Legacies of Champions(레거시 오브 챔피언즈)' 전시를 한다고 13일 밝혔다.

이번 전시는 6월 11부터 7월 19일까지 진행한다. 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 지난 100여년 간 월드컵의 역사를 돌아본다.

전시장에서는 역대 월드컵 대회를 주제로 각 대회의 상징적인 순간과 우승팀, 주요 선수 소개한다. 실제 경기에서 사용된 유물을 전시해 축구를 잘 알지 못하는 관람객도 월드컵의 역사와 의미를 느낄 수 있도록 했다. 영광의 순간뿐 아니라 실패와 좌절까지 담아내 관람객이 과거를 바탕으로 앞으로 펼쳐질 미래의 서사를 그려갈 수 있도록 했다.

이번 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 유니폼을 한 자리에 선보인다. 또 월드컵 첫 우승 트로피이자 축구 역사상 가장 상징적인 아이콘인 '줄리메(Jules Rimet)컵'도 공개한다. 전시 기간 중 특정일에는 월드컵 우승팀에 수여될 FIFA 월드컵 트로피도 특별 전시한다.

전시장 한편에서는 결승전의 긴장감과 감동을 담아낸 영상 전시 'The Final(더 파이널)'을 통해 관람객이 대회의 극적인 마지막 순간을 공감할 수 있도록 했다. 'Wall of Champions(월 오브 챔피언스)' 전시에서는 역대 월드컵 우승 선수를 한눈에 볼 수 있다.

FIFA 뮤지엄 전시 포스터/사진=현대차

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)는 이번 전시에서 1999년부터 이어진 FIFA 후원의 역사를 되짚으며 축구에 대한 회사의 헌신, 미래 모빌리티 혁신 비전을 재조명한다. 현대차는 1999년 미국 여자 월드컵을 시작으로 약 27년간 후원을 이어왔다. 특히 이번 월드컵에서는 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스와 협업해 첨단 로보틱스 기술을 선보이며 글로벌 무대에서 존재감을 과시한다.

현대차는 이번에 실내 전시 외에도 7월 6일부터 19일까지 록펠러센터에서 개최되는 팬빌리지 행사와 연계한 야외 참여형 전시를 진행한다. FIFA 뮤지엄 전시장 1층 입구 노스 플라자에 마련된 야외 체험 공간에서는 어린이와 청소년 팬이 FIFA 뮤지엄 관련 퀴즈에 참여하고 경품을 받을 수 있는 행사를 연다.

FIFA 뮤지엄 전시는 무료로 진행되며 록펠러 센터 공식 홈페이지를 통해 사전 예매할 수 있다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 "현대차는 20년 이상 FIFA 월드컵의 파트너로 함께하며 전 세계 팬들을 하나로 연결해 온 대회의 역사와 성장 과정을 함께했다"며 "이번 전시를 통해 월드컵의 풍부한 유산을 다시 한번 돌아보고자 한다"고 말했다. 이어 "특히 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)'라는 비전을 실현하고, 이제 주류로 자리 잡고 있는 로보틱스 기술을 바탕으로 팬 경험과 미래 모빌리티의 새로운 가능성을 제시해 나갈 것"이라고 덧붙였다.