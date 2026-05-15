오세훈 "부당한 민원으로 선생님과 아이들 피해…보호하고 뒷받침하겠다"

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 한국신문방송편집인협회 초청 포럼에서 참석자들의 질의에 답하고 있다. 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 스승의 날을 맞아 "선생님과 아이를 모두 지키는 서울을 만들겠다"고 밝혔다.

오 후보는 15일 SNS(소셜미디어)를 통해 "이 세상의 모든 선생님께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"며 이같이 밝혔다.

오 후보는 "누군가에게 배움의 길을 열어주고, 삶의 방향을 잡아주고, 지친 아이에게 다시 일어설 용기를 주는 분들이 바로 선생님"이라며 "한 사람의 인생을 바꾸는 가장 따뜻한 힘은 교실 안 선생님의 한마디에서 시작될 때가 많다"고 했다.

이어 "지금도 생생히 기억나는 장면이 있다. '세훈이는 노는 것도 정말 열심히, 공부도 열심히구나'라는 삼양초 2학년 때의 담임 선생님께서 제게 하신 말씀"이라며 "어린 마음에 그 한마디가 얼마나 크게 새겨졌는지, 가슴에 새기고 평생 무슨 일이든 열심히 하게 됐다. 어렸을 때 선생님의 한마디가 평생을 간다는 것을 저는 온몸으로 알고 있다"고 했다.

그러면서 "요즘 교육 현장의 현실을 보면 마음이 무겁다"며 "부당한 민원과 과도한 책임 부담 때문에 수학여행이나 수련회 같은 교육 활동조차 주저하게 되고, 그 피해는 결국 고스란히 아이들에게 돌아가고 있다"고 했다.

오 후보는 "아이들이 마음껏 배우고 경험해야 할 기회가 줄어들고, 선생님들이 사명감 하나로 모든 부담을 감당해야 하는 사회라면 결코 건강한 교육 공동체라 할 수 없다"고 했다.

이어 "선생님은 보호받아야 한다. 선생님의 정당한 교육 활동은 존중받아야 한다"며 "그래야 아이들이 보호받고 더 넓은 세상을 배우고 더 큰 꿈도 키울 수 있다"고 했다.

또 "서울은 선생님을 믿고 존중하는 도시가 되어야 한다"며 "교육 현장의 부당한 부담은 덜어드리고, 선생님들이 가르치는 일에 온전히 집중할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.