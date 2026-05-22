타이거컴퍼니, 프라이버시지와 'PIL-M' 플래티넘 파트너 계약 체결

타이거컴퍼니(대표 김범진)는 개인정보 라이프사이클 통합관리 솔루션 'PIL-M' 개발사인 프라이버시지와 플래티넘 파트너 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 파트너 계약식은 타이거컴퍼니 김범진 대표와 프라이버시지 김도곤 대표가 참석한 가운데 타이거컴퍼니 본사에서 진행됐다. 양사는 고객사의 개인정보보호 체계를 고도화하고, 고객 환경에 최적화된 개인정보 라이프사이클 통합관리에 집중할 계획이다.

프라이버시지의 'PIL-M(Privacy Information Lifecycle Management)'은 개인정보의 수집, 이용, 제공, 보관, 삭제 등 데이터 수명주기 전반을 통합적으로 관리할 수 있도록 지원하는 솔루션이다. GS인증 1등급 획득 및 조달청 등록으로 안정성과 상용성을 인정받았으며, 최근 개인정보보호위원회가 추진하는 '개인정보 사고 대비를 위한 사전 예방 정책'을 선제적으로 반영해 상용화한 제품이다.

프라이버시지 김도곤 대표는 "양사가 함께 공공·금융·민간 시장에서 개인정보 라이프사이클 통합관리의 새로운 기준을 만들어갈 것으로 기대한다"고 전했다.

타이거컴퍼니 전략영업팀 한형덕 상무는 "프라이버지시의 PIL-M과 함께 개인정보 처리 전 주기를 통합적으로 관리할 수 있는 체계로 고객의 실질적인 개인정보보호 역량 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

타이거컴퍼니의 AI 올인원 업무 플랫폼 티그리스는 AI+, 뉴스피드, 메신저, 캘린더, 화상회의, 드라이브, 프로젝트, 이메일, 전자결재, 인사·근태관리 등 업무에 필요한 기능들을 하나의 플랫폼에서 통합 제공한다.