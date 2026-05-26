한국타이어, 독일 '더 타이어 쾰른'서 제품·기술 선보인다

지난 2024년 열린 '더 타이어 쾰른'의 한국타이어 부스/사진=한국타이어

한국타이어앤테크놀로지(63,400원 ▲100 +0.16%)는 6월 9~11일 독일 쾰른에서 열리는 유럽 국제 타이어 전시회 '더 타이어 쾰른 2026(The Tire Cologne 2026)'에 참가한다고 26일 밝혔다.

더 타이어 쾰른은 글로벌 타이어 기업이 참가해 최신 기술, 산업 트렌드를 공유하는 세계 최대 규모 타이어 산업 박람회다.

한국타이어는 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)'을 포함한 '한국(Hankook)' 브랜드 제품, 한국타이어가 만든 글로벌 브랜드 '라우펜(Laufenn)', 트럭·버스용 타이어, 미래형 모빌리티 콘셉트 타이어 등을 선보인다.

눈에 띄는 전시 제품은 라우펜의 여름용 퍼포먼스 타이어 2세대 제품 '에스 핏 2(S Fit 2)'다. 이 제품은 다양한 기후와 노면 환경에 최적화된 유럽 시장 전략형 제품이다. 한국타이어는 또 지난해 '디자인 이노베이션 데이(Design Innovation Day)'에서 공개한 미래 모빌리티 콘셉트 2종을 대중에게 처음 선보일 계획이다.

한편 한국타이어는 재생 타이어 브랜드 '알파트레드(Hankook Alphatread)'와 함께 글로벌 타이어 네트워크 '독일 미래 타이어 연합(Allianz Zukunft Reifen, AZuR)' 공동 전시에 참여한다. AZuR은 지속 가능한 타이어 순환 경제 구축을 목표로 하는 글로벌 협의체다. 한국타이어는 지난 2023년부터 이 네트워크에 합류해 지속가능한 타이어 생태계 확산에 노력하고 있다.