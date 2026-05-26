BMW코리아, '온라인 투표'로 '나만의 에디션' 만든다

BMW 코리아, '2026 나만의 BMW 에디션 만들기' 온라인 투표 진행. /사진제공=BMW코리아

BMW 코리아가 다음달 7일까지 BMW 샵 온라인에서 '2026 나만의 BMW 에디션 만들기' 온라인 투표를 진행한다고 26일 밝혔다.

'나만의 BMW 에디션 만들기'는 고객이 선호하는 BMW 모델과 사양 조합을 직접 선택해 투표하고 이를 반영해 온라인 한정 에디션으로 출시하는 고객 참여형 프로젝트다.

지난해 처음 진행된 이벤트에는 약 6000여건의 투표가 이뤄졌다. 고객 투표를 통해 출시된 상위 3개 모델 조합인 'BMW M2 쿠페 부두 블루 30주년 에디션', 'BMW M5 파이어 오렌지 30주년 에디션', 'BMW M2 쿠페 프로즌 포티마오 블루 30주년 에디션' 모두 출시 1분 이내 전량 판매되며 호응을 얻었다.

BMW 코리아는 올해 이벤트에서 지난해 투표 결과와 초고성능 모델에 대한 높은 맞춤 제작 수요를 반영해 △M2 쿠페 △M3 컴페티션 M xDrive △M3 컴페티션 M xDrive 투어링 △M4 컴페티션 M xDrive 쿠페 △M4 컴페티션 M xDrive 컨버터블 △M5 △M5 투어링 등 총 7종의 BMW M 하이 퍼포먼스 모델을 투표 대상으로 선정했다.

참여 고객은 익스테리어·인테리어·휠·파츠 항목을 자유롭게 선택해 모델·구성에 따라 최대 1002가지 조합으로 자신만의 BMW 에디션을 완성할 수 있다. 특히 지난해 상위 득표 모델 대부분에 M 퍼포먼스 파츠 옵션이 선택된 점을 반영해 올해는 보다 다양한 파츠 구성을 제공한다. 또 선택한 옵션이 차량 이미지에 실시간으로 반영되는 컨피규레이션 기능을 새롭게 도입해 보다 직관적이고 몰입감 있는 투표 경험을 제공할 예정이다.

아울러 투표를 완료한 뒤 BMW 코리아 공식 인스타그램 내 관련 게시물에 댓글을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 BMW 라이프스타일 제품을 선물로 증정하는 소셜미디어 이벤트도 진행한다.

BMW 코리아는 온라인 투표를 통해 선정된 상위 3개 모델 조합을 실제 온라인 한정 에디션으로 제작해 올해 말 BMW 샵 온라인을 통해 출시할 계획이다.