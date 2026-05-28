젠다이브, 알리바바 클라우드와 AI 영상 생성 핸즈온 개최

AI(인공지능) SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼 'devdive(데브다이브)'를 운영하는 젠다이브(대표 함민혁)가 알리바바 클라우드와 함께 오프라인 핸즈온 행사를 연다고 28일 밝혔다.

행사는 오는 29일 오후 3시부터 6시까지 서울 강남 KB우준타워 알리바바 클라우드 사무실에서 열린다. 공식 명칭은 'HappyHorse & Wan Masterclass in Seoul, Powered by devdive'다.

이번 행사는 알리바바 클라우드의 AI 영상·멀티모달 모델인 HappyHorse(해피호스)와 Wan(완)을 활용, 마케팅 콘텐츠를 제작하는 실습 중심으로 구성됐다. 참가자가 개인 노트북을 지참, 프롬프트 작성과 이미지·영상 생성 등을 실습하는 방식이다.

프로그램은 △알리바바 클라우드의 모델 소개 키노트 △젠다이브의 AI 크리에이티브 제작 및 업무 전환 사례 발표 △데브다이브를 활용한 프롬프트 작성·콘텐츠 생성 실습 △질의응답 및 네트워킹 순으로 진행된다.

참가 대상은 AI 이미지·영상 생성을 마케팅 업무에 적용하려는 기업 실무자다. 참가비는 무료이며 사전 등록 후 승인된 인원만 참여할 수 있다. 참가자에게는 데브다이브 프로 1개월 구독권, 해피호스 1.0 기간 한정 무료 이용권, 해피호스 1.0 영상 프롬프트 에이전트가 제공된다.

함민혁 젠다이브 대표는 "AI 영상 생성은 프롬프트 설계, 이미지 레퍼런스 구성, 장면 기획 등이 결합될 때 실무 성과로 이어진다"며 "이번 행사는 실제 업무에 적용 가능한 제작 방식과 워크플로우를 경험토록 하는 데 목적이 있다"고 말했다.