씨라이프사이언스랩, '2026 AI 바우처 지원사업' 선정

수산 데이터 플랫폼 '씨차트(SeaChart)' 관련 이미지./사진제공=씨라이프사이언스랩

수산 데이터 딥테크 기업 씨라이프사이언스랩이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2026 AI 바우처 지원사업'에 선정됐다.

회사는 이를 통해 수산물 공급망의 가격·수급 변동성을 예측하는 AI 기반 분석 기술을 고도화하고, 데이터 기반 공급망 의사결정 시스템 구축에 나설 계획이다.

국내 수입 수산물 시장은 연간 약 9조 원 규모지만 상당수 거래가 경험에 의존하고 있어 공급망을 체계적으로 분석·예측할 수 있는 데이터 기반 시스템 필요성이 커지고 있다.

씨라이프사이언스랩은 수산 데이터 플랫폼 '씨차트(SeaChart)'를 운영 중이다. 씨차트는 91개국 원산지 정보와 380여 개 어종 데이터를 기반으로 가격 흐름과 수급 이상징후 등을 제공한다.

회사는 환율, 국제유가, 해수온, 물류비 등 외부 변수 데이터를 결합한 AI 기반 공급망 예측 모델 개발에 집중할 방침이다. 이를 통해 수산물 구매 시점과 공급망 리스크, 대체 원산지 전략 등을 데이터 기반으로 분석·추천하는 기능을 강화한다. 또한 AI 분석 결과를 실제 거래 실행으로 연결하는 구조를 바탕으로 글로벌 원료 소싱 서비스 '스마트 아웃소싱 솔루션(S.O.S)'과 식자재 유통 플랫폼 '씨픽(SeaPick)'을 운영 중이다.

정영인 대표는 "수산물 시장은 정보 비대칭과 공급망 불확실성이 큰 산업"이라며 "AI 기반 공급망 예측 기술을 고도화해 데이터 기반 거래 혁신을 이끌겠다"고 말했다.

한편 씨라이프사이언스랩은 중기부 초격차 스타트업 프로젝트(DIPS), 신보 퍼스트펭귄, IBK창공 등에 선정됐으며, 공공데이터 활용 창업경진대회 국무총리상을 수상한 바 있다.