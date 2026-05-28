아큐닉스, 연구개발유형 벤처기업 인증 획득

정보보안 전문기업 아큐닉스(대표 고대웅)가 '연구개발유형' 벤처기업 인증을 획득했다고 28일 밝혔다.

해당 인증은 연구·개발 조직 보유 여부, 연구·개발 투자 수준, 기술의 차별성과 사업화 가능성 등을 평가해 부여한다. 회사는 기업부설연구소 운영과 자체 보안 플랫폼 연구·개발, 전문 연구인력 확보 등으로 요건을 충족했다.

아큐닉스는 차세대 통합 취약점 오케스트레이션 플랫폼 '타이칸(TYCAN)'을 개발 중인 업체다. 타이칸은 기업들이 여러 보안 솔루션을 개별 운영하며 수작업으로 취약점을 관리하는 비효율을 해소하는 플랫폼이다. 다양한 보안 스캐너 결과를 통합 관리하고 자동 분석 리포팅을 처리한다.

회사 측은 "이번 인증으로 정책자금, R&D(연구·개발) 과제, 기술보증 및 세제 혜택 등 각종 지원사업 참여 기회가 넓어질 것"이라며 "통합 보안 플랫폼의 기술 고도화와 상용화, 전문 인력 확보 등을 추진하겠다"고 말했다.

고대웅 아큐닉스 대표는 "국내 보안 시장은 여전히 외산 솔루션 의존도가 높은 상황"이라며 "현장에서 필요로 하는 기능 중심의 국산 보안 플랫폼을 선보여 보안 산업 경쟁력 강화와 중소기업 보안 수준 향상에 기여하겠다"고 말했다.