삼성 'N% 주식보상' 노사 미래가치 연결

여명구 삼성전자 부사장(왼쪽)과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 27일 경기 용인시 기흥 삼성전자 더유니버스(The Univer)SE에서 2026년 임금협약서에 서명하고 있다. /사진 제공=삼성전자

삼성전자 노사가 파업위기를 딛고 임금교섭안 합의절차를 모두 끝냈다. 이로써 '영입이익 N% 성과급'을 전액 자사주로 지급하는 새로운 방식이 우리나라 대표기업에 도입됐다. 삼성전자 경영진도 '성과의 사회적 선순환'을 내세우며 5년간 5조원을 협력사 상생사업 등에 투입하겠다고 발표했다.

삼성전자 노사는 27일 오후 경기 용인의 사옥에서 '2026년 임금협약 조인식'을 진행했다. 이날 오전에 완료된 조합원 대상 잠정합의안 투표는 73.7%의 찬성률로 가결됐다. 성과급 논의에서 소외된 완제품 중심의 DX(디바이스경험)부문 조합원의 반발 등으로 진통을 겪었으나 조합원의 다수를 차지하는 DS(반도체)부문 직원들의 찬성으로 이변없이 통과된 것으로 보인다.

삼성전자 노사가 167일 만에 마련한 잠정합의안은 이날부터 법적 효력을 갖게 됐다. 이번 성과급은 내년 초에 지급된다. DS부문 특별경영성과급의 경우 영업이익의 10.5%가 재원이다. 반도체 전체에 40%, 이익을 낸 사업부에 60%가 각각 배분되도록 정해졌다.

당초 '영입이익 N% 성과급'이 몰고올 후폭풍에 대한 우려가 컸지만 현금살포가 아닌 자사주 보상체계로 합의하면서 부작용을 줄인 게 눈에 띄는 대목이다. 회사의 미래가치가 직원들의 자산과 직결되는 구조를 만들어 중장기 성장전략 추진과 실행력에 힘을 실었다는 평가다.

아울러 삼성전자는 이날 사회적 책임을 강화하는 방안도 내놨다. 국가적 역량결집의 산물인 반도체산업의 천문학적 이익을 임직원만 독식한다는 비판을 의식한 조치다.

삼성전자 사장단은 입장문을 내고 "이번 일을 계기로 '사업보국'과 '인재제일'이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다"며 "앞으로 5년간 총 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래인재 육성'에 투자하겠다"고 밝혔다.

구체적으로는 2, 3차 중심의 중소협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약계층과 영세자영업자를 위한 포용적금융 확대, AI(인공지능) 인재육성을 위한 산학협력, 청소년 교육 등을 검토한다. 최종 기여방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정된다.

사장단은 "삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할지, 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해나가겠다"고 약속했다.