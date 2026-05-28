머니투데이 오프라인 헤드라인-28일

[종합]
삼성 'N% 주식보상' 노사 미래가치 연결
[삼성전자 임금협상 마무리]
AI인재 육성·포용금융 확대...'사회환원' 카드 꺼냈다
회사 의사결정·장기 성장 공유 주주가 된 직원 '운명공동체'로
[종합]
수사권한 힘빼는 기류에도, 칼빼든 공정위
['삼전닉스 레버리지 ETF 상장 첫날]
개미들 우르르...오전 8시부터 접속 지연·개장 직후 'VI'
반도체만 솟는 '불기둥'
[the300 지방선거 D-6]
오늘부터 블랙아웃...서울·부울경 격전지 표심 공략 총력전
"나무호 공격 발사체, 이란산 대함미사일 추정"
[오피니언]
광장청년단이 어색한 이유
삼전 노사합의안 타결, 후폭풍의 시작
[국제]
"성과급 쇼크" 파업설 진땀..."칩값 쇼크" 실적 눈물
[산업]
LNG선 수주 넘치는 韓, 佛독점 화물창 국산화 속도
헬시플레저 잡아라...빙과도 '저당 경쟁'
[금융]
청년미래적금 많이 파는 銀 인센티브 준다
[바이오]
GC녹십자, 일라이릴리에 '큐레보' 매각
[유니콘팩토리]
선 빼고 성능 더하다...무선통신칩 러브콜
[ICT·과학]
닻 올린 'K문샷', 국가 난제 해결 시동
[건설 부동산]
단차·침하 알고도...'현장 통제' 없었다
[PUBLIC]
라이브커머스 A부터 Z까지...초보 사장도 판매 길 넓힌다
[사회]
일감 줄어 '무상 숙식'...병수발에 세금만 더 든다
[정책사회·문화]
세계유산위 D-50...K헤리티지 띄운다
[기업스토리]
시동 건 제네시스, 글로벌 모터스포츠 '엑셀'
글로벌 날개 펼쳤다...실적 턴어라운드 '시작'
[증권]
고배당주 ETF, 역대급 불장에도 '울상'