현대차그룹 '중국 수소 사업' 가속페달…광저우시 '산업체인 선도기업' 선정

현대자동차그룹이 중국 광저우시에서 추진하는 수소 사업에 주도적으로 참여하고 정책 지원을 받을 수 있는 발판을 마련했다.

현대차(678,000원 ▼3,000 -0.44%)그룹은 HTWO 광저우가 '광저우시 전략적 산업 클러스터 제1차 선도기업 및 촉진 기관' 가운데 수소에너지 분야 '산업체인 선도기업'으로 선정됐다고 28일 밝혔다. HTWO 광저우는 현대차그룹이 중국에 조성한 수소연료전지 시스템 생산거점으로, 지난해 수소전기차(상용) 900대 이상을 판매하며 중국 내 판매 3위를 기록했다.

광저우시는 △신에너지 및 신형에너지 저장 △스마트 커넥티드카 △인공지능(AI) △반도체 △저공경제(Low-Altitude Economy)·항공우주 △바이오 등 14대 전략산업을 중심으로 산업체인 선도기업을 선정·육성하고 있다. 산업체인 선도기업은 산업 공급망 강화, 산업 생태계 육성을 주도하는 핵심 기업에 부여되는 자격이다.

HTWO 광저우는 높은 기술 경쟁력, 수소 산업 생태계 조성 기여도를 인정받아 산업체인 선도기업에 선정됐다. 현대차그룹은 수소 기술 역량을 중국 현지에서 공식적으로 인정받은 것이라고 평가했다. 총 96개 선정기업 가운데 현대차그룹은 유일한 외자 기업이다.

이번 선정으로 HTWO 광저우는 향후 △수소 산업 공급망 육성 △지역 산업 생태계 구축 △핵심 기술 협력 확대 △글로벌 교류 활성화 등 역할을 주도적으로 수행하게 된다. 광저우시 산업체인 선도기업에 부여되는 특별 정책 지원과 각종 혜택도 누리게 된다. 중국 정부 정책 논의, 국가 중대 산업 프로젝트 신청·구축에 직·간접적으로 참여할 수 있게 된다. 또 혁신 연구개발(R&D)과 산·학·연 협력체 구성 등 다양한 측면에서 중국 정부 지원을 받을 수 있다.

최두하 HTWO 광저우 총경리는 "이번 산업체인 선도기업 선정은 HTWO 광저우가 광저우시 수소 산업 발전과 현지 협력 생태계 구축에 기여한 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 중국 수소 산업 발전과 생태계 확대에 기여하겠다"고 밝혔다. 이어 "올해 하반기부터 중국 현지에서 추진 예정인 '수소 에너지 종합 응용 시범 사업' 참여를 확대하고 현지 정부, 파트너사와 협력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 중국 정부는 탄소중립과 친환경 에너지 전환을 목표로 이른바 '수소 굴기'에 속도를 내고 있다. 중국 정부는 2022년 '수소에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)'에서 수소를 국가 에너지 체계의 중점 분야로 규정했다. 이를 통해 2030년까지 완전한 수소 산업 기술혁신 체계를 구축하고, 2035년까지 다양한 수소 활용 생태계를 조성한다는 방향을 제시했다.

광둥성도 2022년 '광둥성 연료전지자동차 시범도시군 건설 가속화에 관한 행동 계획(2022~2025년)', '수소에너지 산업 혁신 발전 가속화에 관한 의견' 등을 잇달아 발표했다. 이에 발맞춰 광저우시는 '광저우시 수소에너지 산업 발전 계획(2019~2030년)', '수소에너지 산업의 고품질 발전 가속을 위한 조치' 등을 내놓으며 수소 생태계 전반을 아우르는 발전 체계를 마련하고 있다.