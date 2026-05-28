HD현대重, 캐나다 잠수함 수주 총력전…"원팀 수주 최선 다할 것"

26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소를 방문한 박용열 HD현대중공업 함정사업본부장(사진 오른쪽)과 제임스 데이비스(James Davies) 데이비조선소 최고경영자(CEO)가 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=HD현대

HD현대중공업은 캐나다 데이비조선소(Davie Shipbuilding)와 조선·함정 사업 전반에 걸친 전략적 협력 강화 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.

양사 경영진은 26일(현지시간) 캐나다 오타와 데이비조선소 사무실에서 만났다. 회동에는 박용열 HD현대중공업 함정사업본부장과 제임스 데이비스(James Davies) 데이비조선소 최고경영자(CEO) 등이 참석했다. 회사 측은 "캐나다 잠수함 도입 사업에 '원팀'으로 참가하고 있는 HD현대중공업이 수주를 위한 총력전에 나선 것"이라고 의미를 부여했다.

이 자리에서 HD현대중공업은 세계 1위 수준의 선박 분야 기술력과 국산 잠수함의 우수성을 소개했다. 또 캐나다 조선산업 발전을 위해 양사가 함께 기여할 수 있는 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

캐나다 퀘백주에 위치한 데이비조선소는 19세기 초 설립된 캐나다 최대 규모의 조선소다. 쇄빙선, 해양플랜트, 군수지원함 등 다양한 선종에 걸친 건조 실적을 보유하고 있다. 핀란드 헬싱키조선소 역시 자회사로 두고 있다. HD현대중공업의 기술력과 데이비 조선소의 현지 인프라를 결합한다면 북극권 시장까지 아우르는 장기적 전략 파트너십이 가능할 것으로 기대된다.

앞서 주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업 대표) 등 경영진은 지난 23일(현지시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에서 열린 도산안창호함 입항 환영식과 주캐나다대사 주관 리셉션 등에 참석했다.

주 사장은 "데이비조선소, 어빙조선소 등 캐나다를 대표하는 조선소들과 조선·함정사업 분야에 대해 상호 역량을 공유하고 사업 영역을 확장해 나가는 데 뜻을 모으고 있다"며 "캐나다와의 조선 협력에 앞장서는 등 'K방산 원팀'이 캐나다 잠수함 사업을 수주할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

한편 HD현대는 캐나다 잠수함 수주에 필수적인 '절충교역' 협력을 제안한 바 있다. 에너지 분야에서는 HD현대오일뱅크를 중심으로 캐나다 원유업체로부터 수조 원 규모의 원유를 수입하는 방안을 마련했다. 조선 분야에서는 현지 조선소에 상선, 함정 등 선박 건조 노하우를 이전하고 잠수함 운용 보수를 위한 종합 컨설팅을 제공한다는 구상이다.