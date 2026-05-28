포스코퓨처엠, LFP 양극재 공장 착공…ESS·보급형 시장 정조준

포스코퓨처엠의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지가 포항 영일만 4산단에 건설하는 LFP 양극재 공장 조감도. /사진= 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠은 피노, CNGR과의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지가 28일 포항 영일만4일반산업단지에서 리튬·인산·철(LFP) 양극재 공장 건설에 착수했다고 밝혔다.

이 공장은 2027년 LFP 양극재 양산을 목표로 한다. 연산 최대 5만톤 규모까지 단계적으로 생산능력을 확대할 계획이다. 포스코퓨처엠은 지난해 12월 이사회를 통해 공장 건설 안건을 승인했으며, 합작 파트너들과 투자계약을 체결하는 등 사업 기반을 마련해왔다.

LFP는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계에 비해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다. 최근 재생에너지 사용 확대와 인공지능(AI)용 데이터센터 확산에 따른 전력수요 증가로 ESS용 LFP 배터리 수요가 빠르게 증가하고 있는 추세다. 전기차 시장에서도 엔트리급 전기차를 중심으로 LFP 배터리 사용이 확대되고 있다.

주요 배터리사들도 북미와 유럽을 중심으로 신규 LFP 배터리 공급 계약을 체결하고 생산능력을 확대하고 있다. 각국의 공급망 재편과 통상 정책 변화에 대응하기 위해 한국산 배터리 소재 확보 수요도 커지고 있다. 포스코퓨처엠은 이번 전용 공장 착공을 계기로 기존 주력 제품인 NCM·NCA 삼원계 양극재에 더해 LFP 양극재까지 제품군을 확대해 글로벌 수주 경쟁력을 높인다는 방침이다.

포스코퓨처엠은 이번 전용공장 착공과 별도로, LFP 양극재 시장 조기진입을 위해 기존 운영 중인 포항 양극재공장의 삼원계 하이니켈 제품 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조하고 있다. 2분기 중 시제품 생산을 시작해 하반기부터는 본격적으로 양산에 나설 계획이다.

한편 앞서 엘앤에프가 최근 대구광역시 달성군 구지면 국가산업단지 2단계 부지 내 약 10만㎡ 규모로 LFP 양극재 전담 자회사 '엘앤에프플러스' 공장을 준공했다. 엘앤에프플러스는 엘앤에프의 LFP 양극재 생산과 판매를 전담하는 100% 자회사다. 엘앤에프는 올해 3분기 말부터 본격 양산(SOP)에 돌입할 계획이다. 연 3만톤 규모의 LFP 양극재 양산을 시작하고 북미향 ESS 중장기 물량 확보에 맞춰 2027년 상반기까지 연간 총 6만톤 규모의 생산 체제를 구축하는 게 목표다.