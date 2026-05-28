에이치충전연구소, PLC 임베디드 완속충전기 OCPP 2.0.1 인증

현대자동차 분사 스타트업인 에이치충전연구소(대표 이호택, 이하 'H충전연구소')는 완속 특화 PLC 모듈(HPLC)을 임베디드 한 스마트제어 완속충전기 Hcharger(모델명 : HLAB-FPSS)가 글로벌 충전 통신 표준인 OCPP 2.0.1(Core+Advanced Security) 인증을 획득했다고 밝혔다.

OCPP 2.0.1은 기존 OCPP 1.6보다 강화된 보안 통신환경, PnC(Plug and Charge), V2G(Vehicle to Grid) 등과 같은 향상된 스마트 충전기술에 최적화된 글로벌 표준 통신 규약이다. 현재 국내 전기차 충전기 시장에서 OCPP 2.0.1 인증을 획득한 완속충전기는 'Hcharger'를 포함해 단 3종에 불과하다.

H충전연구소는 이번 Advanced Security 인증에서 Security Profile 3를 구현했다. 이번 개발을 주도한 H충전연구소 김상진 소장은 "당사는 'Native MCU Firmware'로 구현하여 기술력을 입증하고 가격 경쟁력을 확보했다"고 강조했다.

H충전연구소는 현재 자사의 HPLC 모듈을 바탕으로 기후부 전기차 충전기 보급사업에서 2025년부터 필수로 적용하고 있는 차량 - 충전기간 통신 프로토콜인 ISO 15118 기반 '스마트 제어 충전 배터리 정보교환 프로토콜(K-VAS)'를 구현해 여러 충전사업자에게 스마트제어 완속충전기 'Hcharger'를 안정적으로 공급하고 있다.

H충전연구소 이호택 대표는 "이번 OCPP 2.0.1 인증을 통해 향후 스마트 충전에 핵심인 PLC 모듈 개발부터 '차량-충전기(ISO 15118)', '충전기-서버(OCPP)' 간의 프로토콜 라인업을 모두 구현했다"라고 밝혔다.