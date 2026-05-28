테크빌교육, 『민주시민이 자라는 우리반 꿀잼 학급회의』 출간

AI·디지털 교육기업 테크빌교육(대표 이형세)이 교실에서 바로 활용할 수 있는 학급회의 실전 가이드북『민주시민이 자라는 우리반 꿀잼 학급회의』를 출간했다고 밝혔다.

민주시민이 자라는 우리반 꿀잼 학급회의 표지. 이영근 저 ｜ 276쪽 ｜ 테크빌교육 ｜ 정가 18,000원/사진제공=테크빌교육

이번 신간은 학생 자치와 토론 교육을 오랫동안 실천해 온 이영근 교사가 집필한 책으로, 학급회의를 어렵게 느끼는 교사들을 위해 기획됐다. 주제 선정부터 회의 진행, 갈등 조율, 교사의 개입 방식까지 실제 교실에서 벌어지는 대화를 연극 대본 형식으로 생생하게 구성한 것이 특징이다.

책에는 '우리 반 약속 만들기', '욕했어요', '회장이 공약을 안 지켜요', '스마트폰 때문에 맨날 혼나요' 등 학생들의 실제 학교 생활에서 나온 30개의 토의·토론 주제가 담겼다. 학년 초부터 연말까지 계절과 학교 생활 흐름에 맞춰 월별로 구성돼 있어, 교실에서 바로 적용할 수 있도록 했다.

저자인 이영근 교사는 1999년부터 학급운영 홈페이지 '초등참사랑'을 운영해 왔으며, 2011년부터는 '초등토론교육연구회'를 통해 '따뜻한 토론교육'과 학생자치를 실천·연구해 왔다. 2012년에는 경기도교육청 '참사랑 스승상'을 수상했으며 《초등자치》,《초등 따뜻한 교실토론》,《학급회의 더하기》 등 다수의 교육서를 집필했다.

임선옥 티처빌플랫폼사업부 이사는 "이 책이 교사들에게는 가장 현실적인 학급회의 가이드북이자 아이들에게는 참여와 소통의 즐거움을 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.