시프티, '2025 직장인 출퇴근 및 근무시간 데이터 분석' 결과 발표

통합 인력관리 솔루션 시프티(대표 신승원)가 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 자사 데이터를 기준으로, 2025 직장인 출퇴근 및 근무시간 데이터를 분석한 결과를 28일 발표했다.

직장인 출퇴근 및 근무 시간 데이터 분석 결과/사진제공=시프티

이번 조사 결과에 따르면, 2025년 한국 직장인의 평균 출근 시각이 전년보다 2분 빨라진 08시 42분으로 나타났다. 퇴근 시각은 18시 19분으로 전년과 동일했으나 출근이 앞당겨지며 하루 평균 근무시간(휴게시간 포함)은 9시간 52분으로 1분 증가했다.

2025년 직장인들의 출근 시간은 요일에 관계없이 08시 42~43분 사이로, 사실상 매일 동일했다. 반면 퇴근 시간에는 뚜렷한 차이가 있었다. 화요일(18시 23분)에 가장 늦게 퇴근하고, 금요일(18시 11분)에 가장 빨리 퇴근하는 것으로 나타났다.

산업군 별로 보면 가장 이른 출근을 기록한 건설업(07시 28분)은 전체 평균보다 1시간 14분이나 빨랐다. 전기·가스·증기 및 공조 공급업(07시 41분), 농업·임업 및 어업(07시 58분)이 뒤를 이었다. 반면, 사무 및 서비스 중심 산업은 09시 이후 출근이 일반적이었다.

총 근무 시간에서도 산업별 격차가 존재했다. 건설업은 평균 근무시간(휴게시간 포함)의 경우도 10시간 45분으로 가장 길었다. 주목할 점은 출근 시각이 산업별로 최대 2시간 차이를 보이는 반면, 퇴근 시각은 대부분의 산업에서 18시~18시 47분 사이에 집중되어 있다는 것이다.

시프티의 신승원 대표는 "근태 데이터를 단순한 기록이 아니라 조직 운영을 위한 핵심 데이터로 활용하면 산업과 직무 특성에 적합한 기업 인력관리를 할 수 있다"고 말했다.