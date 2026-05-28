러베 '5종 세라마이드 로션', 화해 보습 부문 로션·에멀전 1위 선정

자연주의 유아 케어 브랜드 러베의 '5종 세라마이드 로션'이 뷰티 플랫폼 화해의 효능·효과 보습 부문에서 로션·에멀전 카테고리 1위에 선정됐다고 밝혔다.

화해는 실제 사용자 리뷰와 성분 정보 등을 기반으로 다양한 뷰티 제품 데이터를 제공하는 플랫폼으로, 이번 선정은 제품력과 소비자 만족도를 동시에 인정받았다는 점에서 의미를 더했다.

러베 5종 세라마이드 로션은 피부 장벽 케어에 도움을 주는 5종 세라마이드 성분을 함유해 민감하고 건조한 피부에 깊은 보습감을 전달하는 것이 특징이다. 특히 끈적임 없이 산뜻하게 마무리되는 제형으로 아기 피부는 물론 온 가족이 함께 사용할 수 있는 데일리 보습 로션으로 관심을 받고 있다.

또한 피부에 부담을 줄일 수 있도록 순한 사용감을 고려해 설계됐으며, 장시간 촉촉함을 유지할 수 있도록 보습 지속력까지 강화했다. 이를 통해 건조함으로 쉽게 예민해질 수 있는 피부를 보다 편안하게 케어할 수 있도록 돕는다는 설명이다.

러베는 자연 유래 성분을 기반으로 워시, 스킨케어, 리빙 제품군을 전개하며 아이와 가족의 일상을 보다 편안하게 만드는 육아·생활용품 브랜드다.