노동부, 서소문 고가 철거 조건부 승인…서울시 "30일 오전 완료 목표"

28일 오전 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장이 통제되고 있다. /사진=뉴시스

상판이 무너지는 사고로 3명이 숨지는 등 6명의 사상자를 낸 서울 서소문 고가차도 철거 공사 재개를 정부가 조건부 승인했다.

고용노동부는 노동자 안전 조치 이행을 조건으로 서울시의 서소문 고가차도 상부 보(거더) 해체 작업계획을 승인했다고 28일 밝혔다.

노동부는 이날 오후 국토교통부, 서울시, 경찰 등 관계 기관과 합동 회의를 열고 철거 공법과 안전 대책을 논의했다. 이어 노동부 작업계획 심의를 진행했고 승인 결정을 내렸다. 전날 노동부는 안전 조치가 미흡하다는 이유로 비계 철거 작업만 승인했다.

노동부 관계자는 "서울시와 회의 후 검토해서 조건 하에 승인한다는 결정이 나왔다"고 설명했다.

서울시는 고용부의 작업계획 승인 완료에 따라 29일 0시부터 서소문 고가차도 잔여 구조물 긴급 철거에 착수한다. 정상적으로 진행될 경우 30일 오전 5시까지 철거와 시험운행을 포함한 모든 작업을 마치고 서소문로 통행과 경의중앙선 첫차 운행을 재개하는 것이 목표다.

당초 철거 작업에는 약 40시간이 걸릴 것으로 예상됐지만 서울시는 근로자가 철거 구간에 직접 진입하지 않는 '압쇄 공법'을 도입해 실제 철거 시간을 15시간 이내로 줄이기로 했다. 압쇄기를 부착한 굴착기 4대를 투입해 잔여 구조물을 직접 파쇄하는 방식이다. 사전 보양과 주변 정리에 약 8시간, 압쇄 철거와 잔해물 운반에 약 7시간이 걸릴 전망이다.

마무리 작업까지 포함한 전체 소요 시간은 총 29시간으로 예상된다. 서울시는 작업 중 낙하물과 소음을 차단하기 위한 에어 방음벽을 설치하고 철도시설물 보호를 위해 지표투과레이더(GPR) 탐사를 실시한다. 철도 궤도 상부에는 두께 20㎜ 철판과 2m 이상의 모래를 쌓아 충격을 흡수하도록 할 예정이다.

사전 보양과 구조물 철거가 진행되는 29일 0시부터 오후 3시까지 공사장 인근 도로가 전면 통제된다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "압쇄 공법에 따른 상부 거더 해체 작업계획을 고용노동부로부터 승인을 받았다"며 "시민 안전과 불편 최소화를 최우선으로 최대한 신속하게 철거를 완료하겠다"고 말했다.