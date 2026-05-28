엔티오스(NTOS), 산업 안전·효율 중심 사업 확대

엔티오스(NTOS)는 2026 하반기 사업 비전의 핵심 전략으로 에너지 절감 및 안전·환경 중심의 고객 지원 체계 강화를 본격 추진한다고 밝혔다.

(좌)이에스 승하강 가로등, (우)맥스포스 마그네틱 커플링/사진제공=이에스, 한텍솔루션

엔티오스는 단순 제품 공급 중심의 영업 방식에서 벗어나 고객 현장의 운영 효율과 안전성, 유지관리 경쟁력까지 함께 지원하는 솔루션 중심 사업 구조를 더욱 강화할 방침이다. 하반기부터 다양한 산업군 고객을 대상으로 에너지 절감 및 안전·환경 개선 프로젝트에 중점을 두어, 메이커와의 협업 기반 기술 지원 체계를 강화할 계획이다.

특히 에너지 절감 분야에서는 마그네틱 커플링(Magnetic Coupling) 솔루션으로 운영 효율을 증대시키는 맥스포스(MAXFORCE), ECO 하이브리드 변압기 및 전력 절감 장치 전문 기업 케피스(CEPIS), 승하강 태양광 가로등 등 신재생에너지 및 설비 효율 개선 솔루션 기업 이에스(ES) 등과의 협력을 통해 고객 현장의 에너지 사용 효율 향상과 운영 비용 절감을 지원할 예정이다.

(좌)에너팩 실린더, (우)센코 가스감지기/사진제공=에너팩, 센코

안전·환경 분야에서는 가스 센서 및 가스 감지 시스템 전문 기업 센코(SENKO), 고압 유압 솔루션 및 글로벌 유압 장비 전문 기업 에너팩(ENERPAC), 산업용 안전장비 전문 기업 포위스(FORWIS) 등 주요 메이커와의 협업을 통해 산업 현장의 안전 환경 개선 및 예방 중심 유지보수 체계를 강화할 계획이다.