페어블랜드, 메디팹 독자 기술 적용한 신제품 2종 공개

페어블랜드가 메디팹 독자 기술 리젠트릭스™를 적용한 리투디엔(Re2DN) 더마플라스트 2종을 새롭게 선보인다고 밝혔다. DNA 재생과 세포외기질(dECM) 복원을 동시에 구현한 리투디엔의 '더마플라스트 크림'과 '더마플라스트 립밤', 두 제품은 6월 10일부터 글로벌 뷰티 플랫폼 셀슈틱스를 통해 공식 판매하며, 메디팹 역시 약국을 통해 리투디엔 2종 제품을 유통할 계획이다.

리투디엔 제품의 핵심은 리젠트릭스™(Regentrix™)와 PDRN의 결합에 있다. 두 성분의 조합은 ECM 구조 복원과 세포 DNA 복구를 동시에 수행하는 '투 트랙 재생 메커니즘'의 시너지 효과로, 기존 제품과의 차별화를 꾀했다.

주요 성분 중 하나인 리젠트릭스™는 메디팹이 독자 기술력으로 개발한 원료로, 피부 재생의 3대 핵심 성분인 콜라겐·엘라스틴·GAGs(글리코사미노글리칸)를 최대한 보존하고 면역원성 물질을 제거한 탈세포 세포외기질(dECM) 원료다. 메디팹만의 초임계 CO₂ 공법을 통해 ECM의 분자량을 낮춰 경피 흡수율을 극대화한 것이 특징이다.

이번에 선보이는 리투디엔 라인 업은 재생크림과 립밤 2종으로 구성됐다. 리투디엔 더마플라스트 크림(30ml)은 리젠트릭스™ 5,000ppm과 PDRN 3,000ppm을 고농도로 배합한 피부 재생 크림이다. 레이저·박피·필링 등 시술 후 재생 관리가 필요한 피부나 민감성·건조 피부, 홍조·트러블 등 외부 자극에 피부가 취약해졌을 때 사용할 수 있다.

리투디엔 더마플라스트 립밤(10ml)은 '입술 시술을 집에서'라는 콘셉트로 개발된 립 케어 제품이다. 리젠트릭스™ 1,000ppm과 프랑스 세더마(Sederma)사의 보르피린 5,000ppm을 조합해 재생과 볼륨 케어를 동시에 구현했다.