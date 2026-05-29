코엑스 창립 40주년…'혁신 무대 설계하는 글로벌 리더' 비전 공개

조상현 코엑스 사장이 29일 코엑스 오디토리움에서 열린 '코엑스 창립 40주년 기념식'에서 새로운 미션 'Experience the Next, Expand the Stage'을 발표하고 있다.

코엑스는 창립 40주년을 맞아 29일 서울 삼성동 코엑스 오디토리움에서 기념식을 열었다. 지난 40년의 성장과 변화를 돌아보며 앞으로의 방향성을 담은 새로운 미션·비전과 핵심가치 체계를 공개했다.

코엑스는 창립 40주년을 출발점으로 삼아 '익스피리언스 더 넥스트, 익스팬드 더 스테이지(Experience the Next, Expand the Stage)'를 새로운 미션으로 제시했다. 고객에게 새로운 경험을 제공하고 산업과 비즈니스의 성장 기회를 넓히는 플랫폼으로 역할을 확장하겠다는 의미다.

비전은 '경험의 가치를 혁신, 성장 무대를 설계하는 글로벌 리더'로 정했다. 단순한 공간 운영을 넘어 고객의 비즈니스 성장을 지원하는 글로벌 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 플랫폼으로 나아가겠다는 방향성을 담았다.

이와 함께 새로운 핵심가치 체계 '스테이지(STAGE)'도 함께 발표했다. 고객과 파트너, 산업과 함께 성장하는 조직의 방향성과 실행 기준을 담았다. 이를 바탕으로 미래 산업 중심의 전시 경쟁력 강화, 글로벌 사업 확대, 디지털 기반 고객 경험 혁신, 프리미엄 마이스(MICE) 인프라 고도화 등을 추진해 나갈 계획이다.

1986년 창립한 코엑스는 지난 40년간 대한민국 전시컨벤션 산업의 성장과 함께하며 국내 대표 MICE 플랫폼으로 자리해왔다. 국제회의와 전시회를 통해 산업과 사람, 비즈니스를 연결해왔으며, 변화하는 산업 환경에 맞춰 글로벌 전시사업 확대와 디지털 기반 서비스 고도화 등 새로운 성장 기반을 마련해가고 있다.

조상현 코엑스 사장은 "코엑스의 지난 40년은 고객과 파트너, 산업과 함께 성장해온 시간"이라며 "창립 40주년을 새로운 출발점으로 삼아 변화하는 환경 속에서도 고객의 성장을 연결하고 새로운 기회를 만드는 플랫폼으로 역할을 이어가겠다"고 밝혔다.