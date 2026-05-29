나라소프트, 송곡대학교와 글로컬 'K-메타서비스 산업 육성' 산학협력 협약 체결

㈜나라소프트는 28일 송곡대학교와 미래형 메타서비스 산업 육성 및 지역사회 기반 디지털 혁신 생태계 조성을 위한 산학협력 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양 측은 메타기술 기반의 스포츠와 컬처, 에듀 관련 창업 분야에 대한 공동사업을 본격 추진하기로 했다.

나라소프트는 25년 이상 메타스포츠 및 디지털 콘텐츠 플랫폼 분야에서 축적한 기술력과 운영 경험을 바탕으로 전국 단위 메타서비스인 '메타필드' 사업을 전개하고 있으며, 금번 협약을 통해 전국 규모로 확대해갈 계획이다.

또한 양 기관은 향후 메타스포츠, 메타컬처, 메타교육 등 4차산업형 창업 분야에 대한 공동 연구와 사업화를 추진하며, 학생들의 실무역량 강화를 위해 현장 중심 교육 프로그램 과정을 개발하고, 산학 공동 프로젝트를 운영할 계획이다.

이를 통해 학생들은 최신 디지털 기술 기반의 스포츠와 컬처 에듀서비스를 직접 체험하고 산업 현장과 연계된 실습 교육을 받을 수 있게 된다. 양 기관은 시연매장을 단순 전시공간이 아닌 교육·연구·창업이 결합한 실증 플랫폼으로 운영할 계획이다.

송곡대 관계자는 "학생들이 실제 산업 현장에서 활용되는 최신 메타기술을 직접 경험하고 학습할 수 있는 교육 환경을 구축하게 됐다"며 "지역사회와 산업 발전에 기여하는 최고의 글로컬 대학으로 성장하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

나라소프트 관계자는 "미래 성장산업에 대한 투자와 기술개발은 지속되어야 한다"며 "이번 협약을 시작으로 전국 메타서비스 네트워크 구축과 청년 창업 및 일자리 창출에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.