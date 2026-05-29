'벌레잡는총각들', 강원 원주지사 오픈… 전국 서비스 네트워크 가속화

생활방역 및 공간위생관리 전문 브랜드 '벌레잡는총각들'이 강원특별자치도 원주 지역에 신규 가맹지사를 오픈했다고 밝혔다.

이번에 문을 연 원주지사는 주거공간을 비롯해 카페, 음식점, 병원, 숙박시설, 프랜차이즈 매장 등 다양한 공간을 대상으로 해충 방제와 살균·소독, 전문 위생관리 서비스를 제공한다.

'벌레잡는총각들'은 기존의 바퀴벌레, 개미, 모기 등 생활 해충 관리 중심 서비스에서 나아가, 최근에는 에어컨 분해청소, 제빙기 청소, 배관 관리 등 공간 위생 전반으로 서비스 영역을 성공적으로 확장하고 있다.

브랜드 측은 본사의 체계적인 실무 교육 시스템과 표준화된 운영 매뉴얼을 통해 지사 운영의 안정성을 확보하고, 전국 어디서나 균일한 고품질의 서비스가 제공될 수 있도록 품질 관리 체계를 강화하고 있다고 설명했다. 최근 위생과 방역 관리에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 생활방역 시장은 지속적인 성장세를 보인다. 업계에서는 단순 방제를 넘어 공간 위생 전반을 통합 관리할 수 있는 전문 브랜드에 대한 수요가 점차 확대될 것으로 내다보고 있다.