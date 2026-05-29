서진씨엔에스, 건설현장 불법 하도급 예방 및 노무관리 교육 성료

건설업 토탈 플랫폼 기업 서진씨엔에스가 지난 28일 대전지방국토관리청과 대한건설협회 충청북도회가 주관한 불법 하도급 예방교육 및 건설현장 노무관리 교육을 진행했다.

이번 강의는 서진씨엔에스 배균정 팀장이 맡아, 일반건설협회와 전문건설협회에서의 풍부한 강의 경험을 바탕으로 고용/산재 확정신고, 건설근로자공제회 전자카드제 등 실무 중심의 내용을 다뤘다. 국토부 강의와 함께 실제 현장 운영에 필요한 실무역량 강화와 경영 부담 완화에 기여했다는 평가를 받고 있다.

서진씨엔에스는 건설근로자공제회 전자카드 단말기 공식 제조 및 유통업체로, 전국 건설현장에 4,500대 이상을 공급하고 있다. 또한 건설/유통 ERP, 보험사무대행, 생체인식 근태장비, 교육사업 등을 운영하며 전국 7,000여 개 이상의 고객사를 보유하고 있다. 이를 통해 국내 유일의 건설업 토탈 플랫폼 서비스를 제공하는 기업으로 자리매김하고 있다.

서진씨엔에스 관계자는 "건설경기 악화로 많은 사업주와 임직원들이 경영 부담을 겪고 있다. 급변하는 AI 시대에 대비해 회사의 리스크를 줄이고 업무 효율을 높일 수 있는 자사 플랫폼 서비스를 받아보길 바란다"고 전했다.