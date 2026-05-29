KICT, 노후 공장 태양광 지붕 유닛 개발 착수

노후 공장 그린리모델링을 위한 프리패브 BIPV 지붕 유닛 시스템 개발 킥오프 회의 참가자들이 기념사진을 촬영 중이다/사진제공=에너드림

한국건설기술연구원(KICT)이 노후 공장 지붕을 태양광 발전 설비로 전환하는 기술 개발에 착수했다.

KICT는 29일 전남테크노파크 지식산업센터에서 '노후 공장 그린리모델링을 위한 저비용·경량화 프리패브 BIPV(건물 일체형 태양광) 지붕 유닛 시스템 개발' 과제 착수 회의를 개최했다.

이번 과제는 KICT가 주관하고 원광전력(위탁연구기관), 에너드림·쏠에너지·에이펙스인텍(수요기관) 등이 참여하는 산·연 공동 연구다. 연구책임은 KICT 백정훈 연구위원이 맡는다.

기존 태양광 설비는 노후 공장 지붕의 구조 보강 비용과 시공 난이도 때문에 보급에 한계가 있었다. 이번 연구는 공장에서 미리 제작(프리패브)한 경량·모듈화 BIPV 지붕 유닛을 현장에 설치하는 방식으로 이 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.

참여기관은 이날 회의에서 △지붕 유닛의 경량화·저비용 설계 △프리패브 제작 및 현장 설치 공법 △실증 대상지 선정 및 성능 검증 방안 등을 논의했다.

백정훈 KICT 연구위원은 "노후 공장을 친환경 에너지 생산 거점으로 전환하는 실질적 모델을 제시하고 전남지역 산업단지의 탄소중립 전환에 기여하겠다"고 말했다.