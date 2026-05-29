세온이앤에스, 차량 컴플라이언스 작업산출물 통합 AI 솔루션 'SEONEX' 발표

세온이앤에스(대표 정태하)는 차량용 임베디드 산출물 생성을 자동화하는 LLM(거대언어모델) 기반 데스크톱 AI 솔루션 'SEONEX'를 정식 발표했다고 29일 밝혔다.

SEONEX 소개 이미지/사진제공=세온이앤에스

SEONEX는 차량 분야의 컴플라이언스를 준비하는 자동차 부품사가 수개월에 걸쳐 반복 작성하던 시스템 요구사항 명세서, 아키텍처 설계서, 통합·적격 테스트 사양서, 변경 영향도 분석서 등의 산출물을 LLM 파이프라인으로 자동 생성하는 도구다. AI 자율 코딩과 빠른 SW 갱신 주기가 자동차 산업의 표준이 되어가는 가운데, 산출물 작성이 개발 속도를 따라가지 못해 출시 일정을 압박하는 현장 문제를 직접 겨냥했다.

업체 측에 따르면 SYSTEM·SW·HW 3개 도메인에 걸쳐 생성 및 리뷰 산출물 파이프라인을 단일 도구에 통합했다. 요구사항부터 아키텍처·통합·적격 4단계 매트릭스를 한 도구에서 끊김 없이 다루는 구성으로, 국내외 자동화 도구 중 동일한 도메인 폭을 가진 사례는 드물다. 모든 생성 작업에 적용된 증분 빌드 인프라는 변경된 항목만 재호출해 LLM 비용과 실행 시간을 줄여 수개월에 걸친 유지·갱신 작업에서도 누적 비용을 통제할 수 있게 한다. ALM 어댑터를 통해 기존 요구사항 관리 자산과 양방향으로 연동이 가능하며, 산출물 추적에 사용하는 ID를 중앙에서 관리함으로 인증 감사에서 가장 큰 약점이 되는 식별자 일관성 결함을 구조적으로 차단한다.

주백수 세온이앤에스 부대표는 "자동차 SW가 OTA 환경에서 지속적으로 갱신되는 시대에 컴플라이언스 관련 산출물을 수작업으로 유지하는 방식은 매우 힘들고 노력이 많이 들어간다"며 "SEONEX는 LLM의 생성 능력과 결정론적 추적성 검증을 결합해 개발 속도의 간극을 메우는 도구가 될 것"이라고 말했다.