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네오비젼, 배우 오예주와 콘택트렌즈 브랜드 '네오이즘' TV광고 촬영

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네오비젼, 배우 오예주와 콘택트렌즈 브랜드 '네오이즘' TV광고 촬영

이동오 기자
2026.05.29 17:31

콘택트렌즈 전문기업 네오비젼은 최근 전속모델인 배우 오예주와 함께 브랜드 네오이즘(NEOiSM)의 신규 TV 광고 캠페인 촬영을 마쳤다고 29일 밝혔다.

사진제공=네오비젼
사진제공=네오비젼

이번 광고는 '맑고 자연스러운 아름다움'을 콘셉트로, 꾸미지 않은 순수한 분위기와 편안한 감성을 담아내는 데 집중했다. 특히 오예주 특유의 깨끗하고 투명한 이미지가 네오이즘 브랜드가 추구하는 감성과 조화를 이루며 촬영 현장의 완성도를 높였다는 평가다. 은은한 조명과 내추럴한 스타일링을 중심으로 진행된 이번 광고는 일상 속 편안하면서도 생기 있는 눈빛을 감각적으로 표현했다.

네오비젼 관계자는 "오예주 배우의 맑고 순수한 이미지가 네오이즘이 전달하고자 하는 브랜드 방향성과 잘 맞아 좋은 시너지가 나왔다"며 "소비자들에게 보다 자연스럽고 친근한 브랜드 이미지를 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

또한 이번 광고에서는 네오이즘 렌즈의 편안하고 촉촉한 착용감을 강조하며 데일리 렌즈로서의 매력을 담아냈다. 오예주와 함께한 네오비젼의 광고는 곧 화면으로 만나볼 수 있다.

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