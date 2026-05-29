네오비젼, 배우 오예주와 콘택트렌즈 브랜드 '네오이즘' TV광고 촬영

콘택트렌즈 전문기업 네오비젼은 최근 전속모델인 배우 오예주와 함께 브랜드 네오이즘(NEOiSM)의 신규 TV 광고 캠페인 촬영을 마쳤다고 29일 밝혔다.

이번 광고는 '맑고 자연스러운 아름다움'을 콘셉트로, 꾸미지 않은 순수한 분위기와 편안한 감성을 담아내는 데 집중했다. 특히 오예주 특유의 깨끗하고 투명한 이미지가 네오이즘 브랜드가 추구하는 감성과 조화를 이루며 촬영 현장의 완성도를 높였다는 평가다. 은은한 조명과 내추럴한 스타일링을 중심으로 진행된 이번 광고는 일상 속 편안하면서도 생기 있는 눈빛을 감각적으로 표현했다.

네오비젼 관계자는 "오예주 배우의 맑고 순수한 이미지가 네오이즘이 전달하고자 하는 브랜드 방향성과 잘 맞아 좋은 시너지가 나왔다"며 "소비자들에게 보다 자연스럽고 친근한 브랜드 이미지를 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

또한 이번 광고에서는 네오이즘 렌즈의 편안하고 촉촉한 착용감을 강조하며 데일리 렌즈로서의 매력을 담아냈다. 오예주와 함께한 네오비젼의 광고는 곧 화면으로 만나볼 수 있다.