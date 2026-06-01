로얄부터 매그너스까지 '대우 헤리티지'…부평공장에 전시

행사 당일 홍보관에 전시된 매그너스가 후속 모델 토스카, 선대모델 수퍼살롱과 함께 서 있다. 1999년 12월 출시된 매그너스는 레간자의 후속모델 겸 고급 중형차로 포지션 되었으며, 스포티한 외관의 '이글'과 중후한 멋의 '클래식'으로 디자인을 달리해 소비자들을 모았다. /사진제공=대우자동차보존연구소

대우자동차보존연구소와 전국금속노조 한국지엠지부가 '55FESTA 올드카 특별전시'를 개최했다. 부평공장 홍보관에 대우자동차 차량들이 전시되는 건 2002년 한국GM(당시 GM대우) 출범 이후 약 24년 만이다.

지난달 30일 한국GM 부평공장에서 열린 '55FESTA 올드카 특별전시'는 노동조합 설립 55주년을 기념하는 한국GM 패밀리데이의 부대행사다. 과거 국내 3대 자동차 업체(대우·현대·기아)로 기능한 회사의 전신 '대우자동차'의 역사와 성과를 조명하고자 기획됐다.

연구소는 이를 함께 기념하고자 노동조합과 기획 단계부터 긴밀히 협업에 나섰다. 특히 브랜드 헤리티지의 중요성이 커지는 시대적 상황에 맞춰 관람객들이 회사의 역대 생산 차종과 전시물을 통해 그 역사와 가치를 느끼도록 유도했다.

연구소는 이번 전시에 대우자동차 대표 차종 르망, GM대우 시기 중형차 토스카 2대를 선보였다. 한국지엠지부는 조합원들이 보유한 매그너스, 누비라2 등 당시 주력 차종을 전시했다. 이외에도 제휴 네트워크를 통해 한국 대표 경차 티코, 수출 전략 모델 씨에로, 플래그십 세단 수퍼살롱 등 모델들이 부평공장 홍보관에 돌아왔다.

특히 새한자동차 시기의 대표 모델 레코드 로얄도 중앙에 배치돼 눈길을 끌었다. 당일 전시 차종 중 가장 오래된(1978년식) 레코드 로얄은 당시 부평2공장에서 생산되며 그라나다, 푸조 604 등 경쟁모델을 제치고 한국 대표 고급 차종으로서 입지를 다졌다.

행사 당일 전시 차량인 티코가 홍보관 안으로 들어오고 있다. 이날 전시는 'Welcome Home!'이라는 테마 아래에 옛 대우자동차~GM대우 시절 홍보관의 차량 배치와 향수를 재현하는 데 주안점을 뒀다. /사진제공=대우자동차보존연구소

현재 생산중인 한국GM의 쉐보레 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저도 소개됐다. 이들 차종 양쪽으로는 대우자동차의 소형차와 중형차 라인업들이 배치됐다. 좌측에서는 창원·군산·부평의 대표 차종인 르망, 티코, 씨에로, 레조가 나란히 배치됐다. 특히 레조를 제외한 모델들이 똑같은 버건디 색상으로 관람객들의 시선을 끌었다. 반대편에서는 출시 20주년을 맞은 토스카와 전신 모델 매그너스, 슈퍼살롱, 준중형차 누비라2가 함께 전시돼 대우자동차 시기 출시된 고급 세단들의 발전사를 확인할 수 있었다.

김동영 대우자동차보존연구소 자문연구원은 "연구소 설립 5주년을 맞아 대우자동차가 한국 기업으로서 보여준 저력과 브랜드 파워를 미래 세대에 전하기 위해 계속 노력할 것"이라고 말했다.

윤용신 전국금속노조 한국지엠지부 지도고문은 "이번 행사는 대우자동차의 후신인 한국GM이 장기적인 경영 환경을 마련하길 바라는 구성원들의 의지를 상징적으로 나타낸 것"이라며 "임단협 특별요구안으로 신차 개발에 이익잉여금 투자를 제안한 것처럼 단순 이익 추구가 아닌 지속 가능한 경영 환경을 위해 지역사회, 회사 등 이해관계자들과 협력할 것"이라고 말했다.