BMW 그룹 코리아, 서울 소방대원 대상 전기차 소방 교육·훈련

전기차 소방 교육·훈련 참가자들이 기념촬영을 했다./사진=BMW 그룹 코리아

BMW 그룹 코리아는 지난 5월 29일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 서울지역 소방대원을 대상으로 소방 교육·훈련을 실시했다.

소방대원이 전기차, 고전압 시스템을 더 잘 이해하고 사고 현장에서 안전하고 효과적으로 대응할 수 있도록 이번 교육·훈련을 마련했다.

교육에는 서울 지역 소방 대원과 화재 조사관 40명이 참석했다. 참가 대원은 BMW와 MINI 전기차를 활용해 전기차의 구조적 특성과 고전압 시스템에 대한 이론 교육을 받았다. 배터리 화재 징후 감지 및 알림 시스템과 화재 징후 발생 시 적용되는 BMW의 대응 매뉴얼 등을 학습했다. 자동차안전연구원과 협력으로 준비한 특별 트레이닝 세션을 새롭게 도입해 전기차 화재 대응 교육 프로그램의 전문성을 높였다.

이어 고전압 시스템 분리 절차와 사고 대응 프로세스를 직접 익히는 실습을 진행했다. 실제 차량을 활용해 차량 구조와 주요 구성 요소를 확인하고, 사고·구조 현장에서 활용 가능한 대응 역량을 강화했다.

BMW 드라이빙 센터 내 주행 코스에서는 BMW 순수전기 모델을 활용해 주행 특성·성능을 체험했다. 소방대원은 제동, 조향, 가속 등 다양한 주행 상황에서 전기차 제어 시스템과 주행 특성을 경험했다. 전기차의 무게 배분과 회생제동 시스템이 안전성 확보에 미치는 영향을 살펴보며 차량 구조와 안전 대책에 대한 이해도를 높였다.