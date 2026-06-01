현대자동차, 5월 32만5473대 판매…전년比 7.7% ↓

지난달 13일 서울 광진구 그랜드 워커힐 빛의 시어터에서 열린 '더 뉴 그랜저 미디어 데이'에서 더 뉴 그랜저가 공개되고 있다./사진= 현대자동차 제공

현대자동차의 지난달 판매량이 감소했다.

현대차(717,500원 ▼32,500 -4.33%)는 지난 5월 전 세계 시장에서 전년 동기 대비 7.7% 감소한 32만5473대를 판매했다고 1일 밝혔다.

국내 판매는 4만5364대로 23.1% 줄었다. 세단은 그랜저 5183대, 아반떼 4526대, 쏘나타 4118대 등 총 1만4876대를 팔았다.

RV는 싼타페 2862대, 아이오닉 5 2575대, 투싼 2183대 등 총 1만5799대 판매됐다.

소형 상용 차량은 포터 4270대, 스타리아 1912대 등 총 6312대 팔렸다. 중대형 버스와 트럭은 2216대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2220대, GV70 1798대, GV80 1547대 등 총 6161대 팔렸다.

해외 시장에서는 4.6% 줄어든 28만109대를 판매했다.

현대차 관계자는 "협력사 부품 수급 차질에 따른 생산 감소 영향이 이번 달에도 이어지며 주요 차종의 공급이 제한됐다"며 "더 뉴 그랜저의 출고가 이번 달부터 본격화되는 만큼 판매 실적은 점차 회복할 것으로 기대한다"고 말했다.