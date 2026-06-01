SKT, 엔비디아 GTC서 AI 파트너로 소개…하이닉스 반도체 팹에 '디지털트윈' 구축

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 ‘GTC 타이베이’ 키노트 연설을 하고 있다./사진=뉴스1

SK텔레콤(116,600원 ▲4,400 +3.92%)이 대만에서 열린 'GTC(GPU Technology Conference) 타이베이' 기조연설 영상에 주요 파트너로 소개됐다. SKT는 디지털 트윈과 3D 시뮬레이션을 위한 엔비디아의 협업 플랫폼 '옴니버스'(Omniverse)를 활용, SK하이닉스(2,314,500원 ▼48,500 -2.05%) 반도체 팹에 디지털 트윈을 구축해 복잡한 대규모 제조 환경을 최적화했다.

SK텔레콤이 대만에서 열린 'GTC(GPU Technology Conference) 타이베이' 기조연설 영상에 자사 디지털 트윈 기술이 포함됐다고 1일 밝혔다. GTC는 엔비디아가 주최하는 AI·GPU 컨퍼런스다. 올해 GTC 타이베이는 글로벌 IT 전시회 컴퓨텍스(Computex)와 연계해 개최된다.

SK하이닉스는 '자율형 공장 2030' 구축을 목표로 SKT와 협업 중이다. SK하이닉스는 지난해 반도체 팹에 디지털 트윈을 적용하는 기술 검증(PoC, Proof of Concept)을 완료했고 단계적 상용화를 진행 중이다.

디지털 트윈은 실제 공장, 설비 등을 가상 공간에 구현해 시뮬레이션하는 기술이다. 공정 변경, 설비 배치 등의 영향을 사전에 검증할 수 있어 시행착오를 줄이고 데이터 기반 의사결정을 지원하는 피지컬 AI 핵심 기술로 주목받고 있다.

SKT는 엔비디아의 에이전트 툴킷을 활용해 '에이전틱 디지털 트윈 모델링' 기술을 개발했다. 설비, 공간 구조 등 제조 현장 데이터를 디지털 트윈 환경에 맞게 자동 처리하는 기술이다. 디지털 트윈 구축∙운영 과정에서 발생하는 데이터 변환, 장면 최적화, 성능 개선 작업 등의 효율성을 높일 수 있다.

특히 SKT는 엔비디아 옴니버스 라이브러리를 활용해 대규모 3D 장면의 로딩 속도, 실행 성능, GPU·메모리 사용 효율 등을 개선했다. SKT는 반도체 팹처럼 복잡하고 데이터 규모가 큰 제조환경에서도 안정적인 디지털 트윈 환경을 구현할 계획이다.

마이크 가이어 엔비디아 산업 디지털 트윈 총괄은 "반도체 팹은 대규모 3D 데이터, 복잡한 설비 구조, 고도의 최적화 요구 등이 결합한 가장 까다로운 제조 환경인데 SKT가 엔비디아 옴니버스 에이전트 툴킷을 실제 적용·검증하는데 성공했다"며 "높은 수준의 기술 역량"이라고 평가했다.

조익환 SKT 피지컬 AI 담당은 "엔비디아와의 협업으로 제조 디지털 트윈이 단순한 3D 시각화를 넘어 제조 현장의 대규모 데이터를 이해·최적화하는 피지컬 AI 플랫폼으로 진화할 수 있음을 확인했다"며 "앞으로도 다양한 제조 산업에서 엔비디아와 협업하겠다"고 밝혔다.