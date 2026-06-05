'위대한육아' 위드플레이북, 서울창업허브 성수 액셀러레이팅 선정

발달심리 기반 육아 플랫폼 '위대한육아'를 운영하는 위드플레이북이 서울경제진흥원(SBA) 서울창업허브 성수의 '2026 액셀러레이팅_문화콘텐츠 프로그램' 참여 기업으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

이 프로그램은 서울 소재 문화콘텐츠 분야 유망 스타트업을 발굴, 사업모델 고도화와 성장 역량 강화를 지원하는 사업이다. 선정 기업에는 기업 진단, 전문가 멘토링, 역량 강화 교육, 네트워킹, 홍보 지원 등이 제공된다.

위대한육아는 0~7세 자녀를 양육하는 부모 대상의 서비스다. △발달 설문 △맞춤형 육아 정보 △놀이 및 상호작용 가이드 등을 제공하며, 아이의 발달 특성과 행동을 이해할 수 있도록 지원한다.

회사는 기업 임직원의 양육 부담 완화를 위한 EAP(임직원 지원 프로그램) 사업화도 진행하고 있다. 임직원이 자녀 발달과 양육 문제에 대응할 수 있는 기업 대상 부모지원 프로그램을 운영 중이다. 아울러 어린이집·유아교육기관 대상 가정 연계 프로그램과 발달 특성 맞춤형 교구 연계 사업 등으로도 영역을 넓히고 있다.

업체 측은 이번 선정을 계기로 B2B(기업 간 거래) 사업모델의 시장 적합성과 확장 전략을 점검하고, 발달 설문 기반 추천 구조와 부모지원 프로그램의 활용성을 강화할 방침이라고 했다.

김혜경 위드플레이북 대표는 "가정과 기관, 기업에서 활용되는 부모지원 모델을 구체화하고 서비스의 전문성과 사업성을 강화해 나가겠다"고 말했다.