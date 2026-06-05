테크빌교육 체더스, 세종시교육청 'AIEP' 특화 서비스 구축 사업 수주

테크빌교육(대표 이형세)이 운영하는 AI·에듀테크 마켓플레이스 '체더스'가 세종특별자치시교육청의 '인공지능 교수학습플랫폼(AIEP)' 특화 서비스 구축 사업을 수주했다고 5일 밝혔다.

이번 사업을 통해 체더스는 국내외 우수 AI·에듀테크 서비스를 세종 AIEP와 연계 공급하며, 교사들이 플랫폼 내에서 다양한 디지털 도구를 손쉽게 활용할 수 있는 블렌디드 교수학습 환경 구축을 지원할 예정이다.

특히 체더스는 해외 에듀테크 서비스뿐 아니라 국내 AI·에듀테크 소프트랩 실증 제품도 함께 공급하며 공교육 현장의 AI 활용 확대와 국내 에듀테크 생태계 활성화에 기여할 계획이다.

이번 사업을 통해 제공되는 주요 서비스는 협업 학습 도구 '패들렛(Padlet)', 구글 생성형 AI 서비스 '제미나이(Gemini)', 메타버스 기반 퀴즈 플랫폼 '젭퀴즈(ZEP Quiz)' 등이다.

또한 국내 실증 제품으로는 ▲마이클 ▲매쓰홀릭T ▲홀링 ▲매일국어T ▲독도 ▲와우아이디어스 ▲다했니 ▲퀴즈앤 등이 포함됐다. 이들 제품은 모두 소프트랩 실증을 완료했으며 초·중·고 전 학급에서 활용 가능하다.

체더스는 앞서 전남·인천·제주·경북교육청 AI·에듀테크 구축 사업을 통해 국내 최초로 교육청에 패들렛, 노션(Notion) 등 해외 에듀테크 서비스를 공식 공급한 바 있다.

한편 체더스는 국내외 200개 이상의 AI·에듀테크 제품이 입점한 K-12 특화 AI·에듀테크 마켓플레이스다. 교육청별 요구 사항에 맞춘 견적·운영·기술 지원을 원스톱으로 제공하며, AI에듀테크 도입부터 교사의 실제 활용 환경 구축까지 지원하고 있다. 세종교육청 인공지능 교수학습플랫폼은 오는 6월 말 공식 론칭 예정이다.