안경원 프랜차이즈 레디즈, '오늘의 안경 부천송내점' 오픈

안경원 프랜차이즈 전문 기업 레디즈(대표 백진성)가 6월 5일, 오늘의 안경 15호점인 '부천송내점'을 신규 오픈했다고 밝혔다.

안경점 체인 본부 레디즈는 점주와의 상생을 최우선 가치로 삼고, 기존 매장의 브랜딩 전환과 운영 효율화를 적극 지원함으로써 가맹점의 자생력을 높이는 데 집중하고 있다.

부천송내점은 상동 송내역 로데오거리의 풍부한 유동인구와 배후 상권을 바탕으로 지역 밀착형 서비스를 선보인다. 우수한 접근성과 높은 가시성을 확보한 만큼, 부천 지역을 대표하는 신뢰받는 안경원으로 빠르게 자리매김할 것으로 기대된다.

매장 오픈을 기념해 방문 고객을 위한 프로모션도 진행된다. ▲누진다초점렌즈 무료 업그레이드 혜택 ▲안경렌즈 특가 할인 ▲콘택트렌즈 쇼킹딜 등 혜택을 제공할 예정이다.

레디즈 측에 따르면 오늘의 안경 부천송내점에는 '원스톱 안경원 리뉴얼 시스템'이 적용됐다. 브랜드 전환에 필요한 예산 확보부터 인테리어 최적화, 오픈 초기 마케팅 컨설팅, 운영 안정화 교육까지 본사가 전 과정을 전담 지원해 점주가 운영에만 집중할 수 있는 환경을 조성했다.

한편, 주식회사 레디즈는 ▲글라스밤 ▲안경창고싸군 ▲아이패밀리 ▲바라보다 ▲안경공장공장장 등 5개 안경 브랜드를 인수하며 괄목할 만한 성장을 이어가고 있다.