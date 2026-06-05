인가 후 3개월 만에 조기종결…중소기업 회생 결승선은 '인가' 아닌 '복귀'

-김원상 법무법인(유한) 대륜 변호사 법률칼럼

법인회생절차를 밟는 기업들에 가장 가혹한 시간은 역설적이게도 회생계획이 인가된 이후다. 인가는 회생의 결승선이 아니라, 수년간 이어지는 법원의 감독과 신용 제약이라는 긴 터널의 시작이기 때문이다. 최근 필자가 수행한 철강 임가공 기업의 사례의 경우, 개시 결정부터 인가까지 8개월, 그리고 인가 후 단 3개월 만에 조기종결을 이끌어낼 수 있었다. 이는 회생 절차를 단순한 채무 탕감이 아닌, 실질적인 시장 복귀 수단으로 활용하기 위해 어떠한 법리적 전략이 필요한지 보여준다.

김원상 변호사/사진제공=법무법인(유한) 대륜

중소 제조업 회생의 첫 번째 분수령은 조사위원이 산정하는 '계속기업가치'와 '청산가치'의 우열이다. 위 사건의 경우 두 가치의 격차가 약 2억8,000만원에 불과해 매출 추이에 따라 언제든 청산 압박을 받을 위험이 있었다. 이에 실사 단계에서 단순한 회계적 추정을 넘어 주요 매출처와의 거래 유지 확약과 공장 이전 등 자구 노력을 객관적 데이터로 입증했다. 이러한 대응은 계속기업가치 판단에 긍정적으로 반영됐으며, 채권자들에게 청산 대비 높은 회수 가능성을 제시해 신뢰를 확보하는 결정적 요인이 됐다.

경영진의 거취 또한 사업 영속성을 좌우하는 핵심 변수다. 채무자회생법 제205조 제4항은 경영진의 책임으로 부실이 발생한 경우 주식의 소각 및 감자를 정하고 있다. 하지만 위 사례에서는 해당 위기가 원청사의 입찰 지연 등 외생적 충격에서 비롯되었음을 면밀히 소명했다. 그 결과 실무상 이례적으로 완화된 수준인 2:1 주식 병합을 통해 경영권을 방어했으며, 현 경영진의 유임을 명시하여 기업의 핵심 자산인 기술 노하우와 원청 네트워크를 온전히 보존할 수 있었다.

인가 후 불과 3개월 만에 확정된 '조기종결'은 이러한 법리적 설계의 최종 결실이다. 상당수 기업이 인가 결정에 안주하지만, 법원의 감독에서 신속히 벗어나기 위해서는 채무자회생법 제283조에 근거한 조기종결이 필수적이다. 위 사건에서는 인가 직후 초기 변제 재원을 즉시 확보할 수 있도록 회생계획 단계에서부터 현금흐름 구조를 역산하여 설계했다. 법원이 '회생계획 수행에 지장이 없다'고 단기간에 확신한 배경에는 신청 초기부터 종결을 목표로 준비했던 객관적인 변제 이행 능력이 있었다.

결국 중소 제조업의 회생은 대규모 기업과 달리 경영진의 사업 전문성 보전과 신속한 시장 복귀가 본질이다. 회생은 부채를 조정받는 절차를 넘어, 기업의 체질을 개선하고 시장에 재진입하기 위한 고도의 법률적 컴플라이언스 수단으로 활용되어야 한다. 인가 이후 수년간 이어지는 외부감사 비용과 자금 운용의 제약은 이처럼 조기종결을 목표로 한 정교한 출구 전략을 통해 조기에 해소될 수 있다.

회생을 고민하는 경영진은 신청 초기부터 인가 이후의 조기종결 가능성까지 염두에 둔 치밀한 법리 검토를 선행해야 한다. 개별 사업장의 특수성을 회생계획안에 정교하게 녹여내고 법원의 인정을 이끌어낼 수 있는 전문가의 조력이 필수적이다. 처음부터 제대로 설계된 전략만이 인가와 종결 사이의 거리를 단축하고, 기업을 온전한 정상 궤도로 돌려놓는 가장 현실적인 방책이기 때문이다.