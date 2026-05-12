CJ제일제당, 1분기 영업익 1485억…전년 대비 26%↓

CJ제일제당(228,500원 ▼2,000 -0.87%)이 올해 1분기 매출 4조271억원, 영업이익 1485억 원을 달성했다고 12일 밝혔다. 이는 자회사 대한통운을 제외한 기준으로, 매출은 전년 대비 4.3% 증가했으나 영업이익은 같은 기간 26% 줄어든 수치다.

자회사인 CJ대한통운을 포함한 연결기준 실적은 매출 7조1111억 원의 (전년 대비 6.0% 증가)과 영업이익 2381억 원(전년 대비 -17.2%)을 기록했다.