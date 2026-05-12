브랜드 경험 확장... LF 바버, 스타필드 안성에 매장 오픈

바버 스타필드 안성 팝업. /사진제공=LF

LF가 수입·판매하는 브랜드 바버가 스타필드 안성에 매장을 열고 팝업스토어를 운영한다.

매장은 약 70평 규모로 조성됐다. 시즌 컬렉션과 협업 라인 바버 도그 컬렉션 액세서리 등을 선보인다. 왁스 재킷 관리 공간인 리왁스 스테이션과 고객이 핀 배지로 재킷을 꾸밀 수 있는 마이 바버 공간도 마련됐다.

최근 패션업계는 매장을 단순 판매 공간이 아닌 체험형 공간으로 운영하는 흐름이 이어지고 있다. 바버 역시 신규 매장을 브랜드 경험 중심 공간으로 구성했다.

매장은 캐주얼 재킷 라인을 중심으로 꾸며졌다. 바버는 기존 왁스 재킷 중심에서 이너 셔츠 팬츠 스커트 등으로 제품군을 확대하고 있다.

팝업스토어는 스타필드 안성 정문 앞 광장에서 오는 19일까지 진행된다. 폴로 셔츠와 레인부츠 등 여름 시즌 제품을 중심으로 운영된다. 영국 공원을 연상시키는 공간으로 꾸며졌으며 우산 볼캡 등도 함께 판매한다.

주말에는 고객 참여형 이벤트 '바버 저니'도 열린다. 포토존 촬영과 게임 참여 구매 미션 등을 완료한 고객에게 여행용 파우치를 증정한다.

바버의 올해 1~4월 누적 매출은 전년 대비 약 30% 증가했다. 바버는 1894년 영국에서 시작된 브랜드다. 현재는 남성 여성 반려견 라인까지 운영하고 있다. LF는 2021년부터 국내에서 바버를 전개하고 있다.