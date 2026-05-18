롯데백화점 인천점에 '바샤 커피' 4호점 연다

롯데백화점 인천점 1층 바샤커피 매장 전경. /사진제공=롯데백화점

롯데백화점이 인천점에 '바샤커피(Bacha Coffee)' 국내 4호점을 오픈했다고 18일 밝혔다.

'바샤커피'는 2024년 청담동에 국내 1호점인 '청담 플래그십 스토어'를 런칭한 이후, 지난해 본점(2호점)과 잠실점(3호점)을 연이어 오픈했다. 인천점에 들어선 4호점은 바샤커피가 서울 외 지역에서 처음으로 선보이는 정규 매장이다.

'커피 부티크(Coffee Boutique)' 콘셉트로 구성된 바샤커피 4호점은 인천 및 수도권 서부 지역 고객들의 접점과 접근성을 확대하기 위해 1층 핵심 위치에 들어선다.

바샤커피의 대표 제품인 '캐러멜로 모닝'과 '시다모 마운틴' 드립백 컬렉션을 비롯해 '블루 다뉴브', '예멘산 그랜드 모카 마타리' 노마드 컬렉션 등 다양한 라인업을 만날 수 있다. 전문 커피 마스터가 상주해 고객의 취향과 향미에 맞는 제품 선택을 돕고, 원하는 추출 방식에 맞춰 현장에서 즉석 분쇄 서비스를 제공한다.

인기 상품인 '바샤 헤리티지 컬렉션'을 비롯해 고객이 직접 취향대로 구성할 수 있는 '맞춤형 햄퍼' 등 다양한 상품을 구매할 수 있다.

한편 바샤커피는 파리, 두바이, 싱가포르, 홍콩 등 전 세계 주요 도시로 매장을 확대하고 있다. 롯데백화점은 2023년 바샤커피의 국내 프랜차이즈 및 유통권 단독 계약을 체결한 이후 온·오프라인에서 판매 중이다.