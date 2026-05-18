남이섬, 글로벌 감성 페스티벌 열린다

남이섬에서 글로벌 감성 페스티벌 '디에어하우스(THE AIR HOUSE)'가 오는 23일부터 25일까지 3일간 열린다.

이번 행사는 음악 공연을 넘어 캠핑과 웰니스, 아트, 커뮤니티 프로그램을 결합한 체류형 라이프스타일 페스티벌로 기획됐다. 숲과 강변, 한옥 등 남이섬 전역을 무대로 자연 속 음악과 휴식, 감각적인 경험을 동시에 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

남이섬은 친환경 관광과 문화예술 콘텐츠를 지속 운영해 온 대표 문화관광지로, 차량 진입을 최소화한 생태 중심 관광 환경을 조성해왔다.

배를 타고 입장하는 섬이라는 공간적 특성은 도시 일상에서 벗어난 몰입형 경험을 강화하며 이번 페스티벌의 콘셉트인 '디스커넥트 여행'과도 맞닿아 있다.

행사 기간 동안 캠핑존과 웰니스 프로그램도 함께 운영된다. 메인 스테이지 '잔디'에서는 하우스 음악 공연이 펼쳐지며, '한옥'과 '숲' 스테이지에서는 테크노 사운드 중심 공연이 진행된다. '바람' 스테이지는 밴드 라이브 공연, '마음' 공간은 요가와 명상 등 휴식형 콘텐츠로 꾸며진다.

라인업에는 장기하와 김사월, DJ Soulscape, Mogwaa, 지소쿠리클럽 등 국내 아티스트를 비롯해 세바스티앙 레제, 니콜라스 루츠, 샨키, 마르코 셔틀 등 해외 아티스트들도 참여한다.

이와 함께 숲속 명상과 사운드 힐링, 비냐사 요가, 공 아트 메디테이션, 한국 전통 푸드 리추얼 등 웰니스 프로그램도 운영돼 기존 도심형 음악 페스티벌과 차별화된 경험을 제공할 예정이다.

남이섬 관계자는 "자연과 문화, 예술, 휴식이 어우러지는 남이섬의 가치와 디에어하우스의 감성이 만나 특별한 문화 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.