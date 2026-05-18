AHC, 서울재즈페스티벌서 '아이시 젤리 이글루' 운영

프로페셔널 에스테틱 브랜드 AHC가 오는 22일부터 24일까지 서울 올림픽공원에서 열리는 '서울재즈페스티벌 2026' 현장에서 체험형 부스 '아이시 젤리 이글루'를 운영한다.

이번 부스는 야외 페스티벌 환경에서 자외선과 열기에 노출된 피부를 현장에서 바로 케어할 수 있도록 기획됐으며, '쿨링 선케어 체험'을 콘셉트로 다양한 참여형 프로그램을 마련했다.

부스는 AHC 대표 선케어 라인인 'MASTERS SUN'을 중심으로 운영된다. 메인 공간인 '아이시 젤리 이글루'는 '마스터즈 아이시 젤리 선스틱'의 시원한 사용감을 모티브로 구성됐으며, 제품 체험과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 꾸며졌다.

'제품 체험존'에서는 피부 타입과 사용 목적에 맞는 선케어 제품을 직접 테스트할 수 있으며, '블랙 선 코어 챌린지 존'에서는 여름 스타일링을 주제로 한 포토 이벤트와 SNS 인증 프로그램이 진행된다.

각 프로그램 미션을 완료한 방문객에게는 본품을 포함한 경품을 제공하는 럭키드로우 이벤트도 운영된다.

AHC 관계자는 "야외 활동이 늘어나는 시즌에 맞춰 소비자들이 제품을 직접 체험하고 휴식할 수 있는 공간을 마련했다"며 "다양한 현장에서 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.