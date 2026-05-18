5·18에 "탱크데이·책상에 탁"…손정현 스벅 대표 "머리숙여 사과"

손정현 스타벅스 대표이사가 18일 입장문을 내고 5·18민주화운동을 연상시키는 프로모션 문구 논란에 대해 "머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"며 공식 사과했다.

손 대표는 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 말했다.

아울러 "저희는 오늘 오전 온라인 텀블러 판매 이벤트와 관련된 문구에 엄중한 역사적 의미를 가진 5·18 광주 민주화운동과 연관된 내용이 매우 부적절하게 사용되었음을 인지했고 인지 즉시 행사를 중단했다"고 했다.

또 "행사를 시작하기에 앞서 해당 콘텐츠가 내부에서 철저하게 검수되지 못해 5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다"고 말했다.

그러면서 "이번 사건에 대해 무거운 책임감과 사안의 엄중함을 통감하고 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다"며 "이번 사고가 발생한 원인에 대해 철저하게 조사해 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다 하겠다"고 밝혔다.

이어 "유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스도 개선해 나가도록 하겠다"며 "더욱 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 하는 교육을 실시하는 한편 마케팅을 포함한 모든 행사를 준비함에 있어 사전 검수 절차를 철저하게 검증해 다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 스타벅스는 지난 15일부터 '버디 위크 이벤트'의 일환으로 '단테·탱크·나수데이' 프로모션을 진행했다. 행사에서는 '컬러 탱크 텀블러 세트', '탱크 듀오 세트' 등을 판매했고 앱(애플리케이션)과 온라인 홍보 문구에는 '책상에 탁!'이라는 표현이 사용됐다.

이후 온라인 커뮤니티와 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 확산했다. 특히 '탱크' 표현이 1980년 5·18민주화운동 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 떠올리게 한다는 지적이 제기됐다.

또 '책상에 탁!'이라는 문구는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰이 발표했던 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"는 발언을 연상시킨다는 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 "무슨 생각에서 이런 문구를 사용하는지 이해할 수 없다" 등 질타를 쏟아냈다.

논란이 커지자 스타벅스는 프로모션 행사를 중단하고 관련 이벤트 페이지와 SNS 게시물을 모두 삭제 조치했다.