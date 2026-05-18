서울미래교육연구원, 새 비전 본격화..."AI 시대 교육혁신 연결한다"

(사)서울미래교육연구원이 현판식과 함께 이사장 이·취임식을 열고 AI·디지털 시대에 대응하는 미래교육 혁신 비전을 제시했다.

서울미래교육연구원(이사장 정광인)은 18일 서울 노원구 동일로176길 연구원에서 현판식 및 이사장 이·취임식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 교육·산업·공공 분야 관계자들이 참석해 미래교육 방향과 지역사회 기반 교육 생태계 구축 방안을 논의했다.

행사에는 이준순 전 이사장(전 서울시교육청 정책국장), 정광인 신임 이사장(전 녹천중 교장), 조만환 웰리힐리파크 전무, 이함재 미래연구원 이사, 조경욱 전 육사 장군, 이하균 ㈜어댑션 상임고문, 천승일 전 컨벤션고 교장, 이종철 전 서울시체육회 감사실장 등이 함께했다.

참석자들은 AI와 디지털 전환이 교육 환경 전반을 빠르게 변화시키고 있는 만큼 현장 중심의 미래교육 플랫폼 구축이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

이준순 전 이사장은 "서울미래교육연구원이 미래세대를 위한 교육 혁신 거점으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

정광인 신임 이사장은 "교육 현장과 지역사회, 산업 분야를 연결하는 협력 체계를 확대해 실질적인 미래교육 모델을 만들어가겠다"며 "정책 연구와 콘텐츠 개발, 지역 연계 프로그램을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.

연구원은 이번 현판식과 이·취임식을 계기로 미래교육 정책 연구와 교육 콘텐츠 개발, 지역사회 협력 프로그램 확대 등을 본격 추진할 계획이다.