미인들에 더 가까이… 올영, 美에 첫 매장

CJ올리브영 미국 진출/그래픽=이지혜

CJ올리브영이 미국 본토에 첫 오프라인 매장을 열고 글로벌 K뷰티 플랫폼 확장에 본격 나선다. 국내에서 구축한 체험형 뷰티 리테일 운영 노하우와 큐레이션 경쟁력을 현지 시장에 이식해 K뷰티·K웰니스 브랜드의 미국 진출 거점 역할을 강화하겠다는 전략이다.

올리브영은 오는 29일 미국 캘리포니아 패서디나 콜로라도대로에 '올리브영 패서디나점'을 개점하고 미국 전용 온라인몰도 함께 론칭한다.

미국 현지 첫 오프라인 매장과 온라인 플랫폼을 동시에 가동하며 세계 최대 뷰티시장 공략에 속도를 내는 모습이다. 패서디나점은 약 400개 브랜드, 5000여개 상품을 갖춘 K뷰티 쇼케이스 형태로 운영된다. 국내 올리브영에서 인기를 검증한 브랜드와 북미 시장에서 반응이 높은 브랜드, 현지 트렌드를 반영한 글로벌 브랜드 등을 함께 구성했다. K뷰티 트렌드를 빠르게 반영하기 위해 짧게는 2주 단위로 상품 큐레이션을 교체할 예정이다.

매장 구성도 체험형 요소를 강화했다. 히알루론산과 PDRN 등 K뷰티 대표 성분 중심의 큐레이션 공간과 괄사·패치 등 뷰티 소품 체험존을 마련했으며 선케어·토너패드·클렌징 제품 등을 직접 테스트할 수 있는 공간도 운영한다. 피부·두피 진단 서비스와 K뷰티 루틴 컨설팅 등 맞춤형 뷰티 서비스도 제공해 현지 소비자 접점을 확대한다.

특히 매장 입구에는 브랜드 한 곳을 집중 소개하는 전용공간을 마련해 국내 중소·인디 브랜드들의 체험형 마케팅과 신제품 홍보를 지원한다. 올리브영이 국내에서 축적한 브랜드 인큐베이팅 역할을 미국 시장에서도 확대하겠다는 구상이다.

온라인몰도 오프라인과 연계한 옴니채널 전략 중심으로 운영된다. 35달러 이상 구매시 무료배송을 해주고 캘리포니아 블루밍턴 물류센터를 기반으로 배송기간도 기존 대비 절반 수준으로 단축할 계획이다.

로스앤젤레스와 캘리포니아를 중심으로 미국 서부권 거점을 확대하고 이후 뉴욕 등 동부 핵심상권으로 출점을 넓혀간다는 방침이다. 패서디나점 운영데이터를 기반으로 상품 구성과 서비스, 프로모션 전략 등을 고도화해 미국 현지 맞춤형 운영체계도 구축할 계획이다.

이선정 올리브영 대표는 "국내에서 K뷰티 쇼핑의 랜드마크로 자리잡은 올리브영이 글로벌 핵심시장인 미국에 첫발을 내딛게 됐다"며 "다양한 국내 브랜드가 해외시장에 안착하고 K뷰티와 K라이프스타일이 현지 소비자 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.