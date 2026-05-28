조명 잘 받는 인조대리석…전세계 랜드마크 수놓은 LX하우시스

LX하우시스의 인조대리석 '하이막스'를 활용해 꾸민 영국 버크셔주 '레딩 기차역'의 외관 모습.

LX하우시스(34,050원 ▼500 -1.45%)가 영국 버크셔주에 위치한 '레딩 기차역(Reading Station)' 외관 벽면에 아크릴계 인조대리석 '하이막스(HIMACS)'를 공급했다고 28일 밝혔다.

이번 프로젝트는 영국 건축 디자이너 스튜어트 멜로즈와 협업해 진행됐다. 멜로즈는 빛이 투과되는 '하이막스 루센트' 제품과 LED를 결합해 대형 백라이트 벽화를 레딩 기차역 벽면에 적용했다. 해당 작품은 지역 역사성을 현대적으로 구현한 공공예술 사례로 평가받고 있다.

멜로즈는 협업의 연장선상으로 최근 우리나라를 방문해 LX하우시스 대표 전시장인 'LX Z:IN 플래그십'과 청주공장 하이막스 생산라인·CX디자인센터 등을 둘러봤다.

그는 "충격에 강한 내구성과 이음새 없이 매끄럽게 시공 가능한 다양한 디자인의 인조대리석 제품이 인상적이었다"며 "인조대리석뿐 아니라 인테리어필름·벽장재·바닥재 등 다양한 자재를 활용해 협업 범위를 넓혀가길 기대한다"고 말했다.

LX하우시스는 이처럼 유럽과 북미 등 글로벌 주요 랜드마크 건축물에 아크릴계 인조대리석 공급을 확대하며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 세계 유명 건축가·디자이너와의 협업도 늘려갈 방침이다.

하이막스는 중국 광저우 오페라하우스와 상하이 디즈니랜드를 비롯해 독일 포르쉐 자동차 전시장·미국 뉴욕 브루클린박물관·독일 프랑크푸르트 공항·프랑스 샤를드골 공항·러시아 최고층 빌딩인 라흐타 센터 등에도 공급됐다.

하이막스는 천연 석재로 구현하기 어려운 곡면 가공이 가능하고 일부 제품은 빛이 통과하는 투광성을 갖춰 조명을 활용한 조형물과 건축물 제작에 활용하기 적합하다.