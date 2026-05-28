코스맥스 '이노베이션 라이브러리', 글로벌 혁신 성과로 확대 개편

코스맥스 이노베이션 샘플 라이브러리. /사진제공=코스맥스.

코스맥스(172,200원 ▼4,000 -2.27%)가 판교 R&I(Research & Innovation·연구혁신)센터 내 '이노베이션 샘플 라이브러리'를 글로벌 통합 플랫폼으로 개편한다.

코스맥스는 기존 한국 법인 중심의 '이노베이션 샘플 라이브러리'를 글로벌 법인 혁신 제품까지 아우르는 '글로벌 이노베이션 라이브러리'로 확대했다고 28일 밝혔다.

이번 개편을 통해 한국 법인의 1000여 종 샘플뿐 아니라 전 세계 5000개 고객사를 대상으로 개발한 글로벌 법인의 주요 연구혁신(R&I) 제품도 한 공간에서 확인할 수 있게 됐다. 이를 기반으로 법인 간 공동 영업과 연구 협업이 한층 강화될 전망이다.

그룹 용기 개발 계열사인 코스맥스네오의 패키징 기술도 함께 전시된다. 코스맥스네오는 지난해 세계 포장 디자인 시상식 '월드스타패키징어워즈'에서 수상한 바 있으며, 고기능성 제형에 최적화된 용기 개발 역량을 보유하고 있다. 이에 따라 제형부터 용기까지 한 번에 제안 가능한 '원스톱(일괄 대응) 시스템'도 구축했다.

라이브러리에는 세계 화장품 기술 시상식 수상 연구 성과도 포함됐다. 코스맥스는 지난해 세계화장품학회(IFSCC)에서 '모낭 오가노이드 기반 백발 형성 메커니즘 연구'로 한국 최초 기초 연구 부문 어워드를 수상했으며, 올해 3월 열린 '코스모팩 어워즈'에서는 '1000조 모이스처라이저'로 스킨케어 부문 대상을 받았다.

이노베이션 샘플 라이브러리는 지난 2024년 10월 개소 이후 화장품 개발 효율성을 높였다는 평가를 받고 있다. 기존에는 신규 제품 제안마다 샘플을 새롭게 제작해야 했지만, 검증된 제형을 데이터화해 즉시 확인·대여할 수 있는 시스템을 도입하면서 개발 기간과 비용을 줄였다. 이는 특히 빠르게 변화하는 글로벌 인디 브랜드 트렌드에 즉각 대응할 수 있는 점도 경쟁력으로 꼽힌다.

모든 샘플에는 QR코드가 부착돼 있으며, 스캔 시 자체 데이터베이스(DB)와 연동된 기술 설명 자료를 실시간으로 확인할 수 있다. 코스맥스는 이를 통해 연구원과 상품기획자 간 협업과 융합 연구를 강화한다는 계획이다.

강승현 코스맥스 R&I 유닛 연구원장은 "글로벌 고객사에 제형과 용기를 아우르는 통합 솔루션을 제공하고 디지털 기술 기반 제품 개발 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.