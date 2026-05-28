챗GPT·제미나이 타고 온 고객 4배↑…'AI 쇼핑' 판 키우는 CJ온스타일

왼쪽부터 챗GPT 내 CJ온스타일 상품 추천 화면, 자체 앱 내 AI 기반 개인화 추천 화면 /사진제공=CJ온스타일

CJ온스타일이 AI(인공지능)를 활용한 쇼핑 확장에 속도를 낸다.

28일 CJ온스타일에 따르면 이달 1일부터 25일까지 챗GPT, 제미나이 등 대화형 AI 플랫폼을 통한 앱과 웹 유입은 지난 1월 같은 기간 대비 4배 이상 늘었다. 새로운 고객 유입 경로에 대응하기 위해 지난해부터 AI가 상품 자료와 콘텐츠를 이해하기 쉬운 구조로 정비한 성과라는 게 회사 측의 분석이다.

자체 앱에서 AI로 상품을 추천하는 서비스도 긍정적 반응을 보였다. 고객의 구매와 검색, 클릭 자료를 AI로 분석해 상품과 영상을 추천한 결과 올해 4월까지 앱 내 추천 영역 취급고는 전년 동기 대비 37% 늘었다.

CJ온스타일은 지난 15일 챗GPT 앱스(Apps)에 CJ온스타일 전용 앱을 출시했다. 고객은 챗GPT 안에서 상품 탐색, 방송 정보 확인, 공식 앱 연결을 한 번에 이용할 수 있다. 이를 통해 "선물하기 좋은 5만원대 뷰티 상품 알려줘", "올여름 장마 부츠 추천해줘"처럼 챗GPT에 대화하듯 질문하면 상품과 방송 정보를 추천받을 수 있다.

CJ온스타일은 상품 정보를 '출근용 슬랙스', '여름 하객룩' 등 고객이 실제로 검색한 표현으로 재구성했다. AI가 상품을 정교하게 추천할 수 있도록 자료를 다듬는 과정이다. 상품 정보만으로 파악하기 어려운 요소를 반영하기 위해 후기도 활용한다.

CJ온스타일은 챗GPT 내 전용 앱에 60만개 상품을 최적화했고, 연내 100만개까지 확대할 계획이다. 해당 자료는 챗GPT와 자사앱 내 검색·추천 서비스에도 적용된다.

CJ온스타일 관계자는 "AI 쇼핑 시대에는 고객의 질문을 얼마나 정확하게 상품 탐색과 구매로 연결하느냐가 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "상품 데이터와 커머스 기능을 고도화해 AI 기반 커머스 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.