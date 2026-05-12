80년 역사 한자리에...경인교대, 오는 13일 기념식·열린음악회 개최

경인교육대학교 개교 80주년 기념 '지역사회와 함께하는 열린음악회' 포스터./사진제공=경인교대

경인교육대학교가 오는 13일 인천캠퍼스 예지관에서 개교 80주년 기념식과 함께 '지역사회와 함께하는 열린음악회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 1946년 개성사범학교로 출발한 경인교대의 80년 역사를 되짚어보고 미래 교육을 향한 도약의 계기를 마련하기 위해 기획됐다.

행사는 총 3부로 나뉜다. 1부에서는 전임 총장 좌담회를 통해 대학 발자취를 조망하고 발전 방향을 모색한다. 2부 기념식에서는 연혁·성과 보고와 김왕준 총장의 기념사, 유공자 포상, 비전 선포 등이 이어진다.

3부 열린음악회는 대학 구성원과 지역사회가 함께하는 문화 행사로 진행된다. 학생 동아리 공연, 교수 연주, 졸업생 무대, 재즈·대중음악 등 다양한 프로그램을 선보인다. 교직원과 학생, 동문, 지역민 등 600여명이 참석할 예정이다.

김 총장은 "우리 대학은 역사 기록 사업과 지역사회 협력 프로그램 등을 통해 미래 교육 리더 양성 비전을 구체화하고 있다. 개교 80주년인 올해는 대학의 정체성과 사명을 재확인하는 전환점이 될 것"이라며 "이번 행사를 통해 전통을 계승하고 미래 교육을 선도하는 대학으로 거듭나겠다"고 말했다.