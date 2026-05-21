2026학년도 2학기 1차 국가장학금 신청 시작…재학생 꼭 신청해야

교육부와 한국장학재단이 다음달 22일까지 2026학년도 2학기 1차 국가장학금 신청을 받는다고 21일 밝혔다./사진=뉴시스

교육부와 한국장학재단이 오는 22일부터 다음달 22일까지 2026학년도 2학기 1차 국가장학금 신청을 받는다고 21일 밝혔다.

국가장학금은 누구나 능력과 의지에 따라 대학 교육을 받을 수 있도록 대학생 가구의 소득과 연계해 지원하는 장학금이다.

2학기 1차 통합신청 기간에는 국가근로장학금·주거안정장학금 등을 함께 신청할 수 있으며, 신청 대상은 재학생·복학생·신입생·편입생·재입학생 등 모든 대학생이다. 특히 재학생은 1차 신청이 원칙이므로 신청 기간과 방법을 확인해 이번에 반드시 신청해야 한다.

국가장학금 신청에 대한 자세한 상담이 필요한 경우 전화 상담 또는 각 지역의 재단 센터(청년창업센터·지역센터) 방문을 통한 일대일 맞춤형 상담도 가능하다.

2학기 1차 통합신청을 계기로 최교진 교육부 장관은 오는 22일 한국장학재단 서울사무소에서 국가장학금을 비롯한 정부 학자금 지원 제도에 관한 '제5차 교육진담 간담회'를 개최한다.

간담회에서는 국가장학금, 다자녀 장학금, 학자금 대출 등 학자금 지원 혜택을 받은 재학생 10명의 경험과 의견을 청취하고 제도 개선 방향 및 지원 필요 사항 등을 논의할 예정이다.

최교진 교육부 장관은 "학자금 지원 제도는 단순히 등록금을 지원하는 것이 아니라 학생들이 배움의 기회를 포기하지 않도록 하는 중요한 정책이다"라며 "정부도 국가장학금, 학자금 대출 등 다양한 제도를 통해 국민이 체감할 수 있는 지원이 이뤄지도록 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.