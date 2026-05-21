"경기형 통합돌봄 촉구"…경기도간호사회, 추미애 선대위에 정책 제안

왼쪽부터 김주영 의원, 김정미 경기도간호사회장, 문정복 의원./사진제공=경기도간호사회

경기도간호사회가 지역의료 체계 강화를 위한 '7대 간호 정책'을 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보에게 전달했다.

간호사회는 지난 20일 오전 수원 마라톤빌딩 6층 브리핑룸에서 추 후보 선거대책위원회와 정책 간담회를 열고 '7대 간호 정책 제안서'를 전달했다.

이날 간담회에는 김정미 경기도간호사회장을 비롯해 도내 각 시·군 간호사회장 25명이 참석했다. 추미애 선대위에서는 문정복 조직수석본부장과 김주영 노동희망본부장이 자리해 의료 현장의 목소리를 청취하고 경기형 간호 인프라 구축 방안을 논의했다.

간호사회가 제안한 정책은 급변하는 보건의료 환경 대응에 초점이 맞춰졌다. △간호법 안정적 시행 및 후속 제도 개선 △지역·공공·필수의료 강화를 위한 간호정책 기반 구축 △환자안전 중심 간호인력 확충 및 근무환경 개선 △초고령사회 대응형 경기형 통합돌봄·방문간호 체계 구축 등이 담겼다.

특히 간호사회는 의료현장의 구조적 위기를 해결하기 위해 간호사를 단순 보조 인력이 아닌 지역사회 건강과 돌봄을 책임지는 핵심 공공 인프라로 바라봐야 한다고 강조했다.

추미애 선대위와 정책간담회 모습./사진제공=경기도간호사회

김 회장은 "간호는 병원 안에만 머무는 역할이 아니라 지역사회 건강안전망을 지탱하는 핵심 축"이라며 "도민 건강권 보장과 환자안전 강화를 위해 경기도 차원의 체계적인 정책 지원이 반드시 필요하다"고 말했다.

김 노동희망본부장은 간호사의 현장 노동환경 개선 요구와 관련 "환자안전과 간호의 질은 결국 간호사가 안전하게 일할 수 있는 환경에서 시작된다"며 "적정 간호인력 확보와 야간근무 보호, 감정노동 대책 강화 등을 통해 숙련 간호사가 현장을 떠나지 않도록 하겠다"고 밝혔다.

선대위 측은 경기형 방문간호·돌봄 체계 필요성에도 공감했다. 문 조직수석본부장은 "퇴원 환자와 재가 어르신들이 지역사회 안에서 지속적으로 건강관리를 받을 수 있는 체계 구축이 중요하다"며 "제안된 공공간호 확대와 방문간호 연계 방안 등을 핵심 도정 과제로 검토하겠다"고 화답했다.